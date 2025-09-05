Productos tecnológicos en Tierra del Fuego: en qué momento conviene comprar
El objetivo de esta provincia de Argentina es promover el mercado local con ofertas únicas. Conocé todos los detalles en la nota.
Los productos tecnológicos como celulares, computadores y hasta televisores se volvieron cada vez más fundamentales en la vida diaria de cada individuo. Además de en tiendas físicas, estos productos se pueden adquirir en diferentes tiendas virtuales, aunque el precio de esto puede ser elevado en algunos casos.
Sin embargo, en Tierra del Fuego, gracias a su régimen especial, es posible comprar productos electrónicos en oferta mediante importación directa por courier. Empresas como Mirgor y Newsan ofrecen celulares, monitores y otros artículos sin trámites complicados ni intermediarios.
Las empresas que ofrecen venta directa vía courier
- Mirgor, a través de su plataforma CourierTDF.
- Newsan, que habilitó una pestaña especial en su tienda online.
Mirgor opera con precios en dólares y exige pago con tarjeta de débito vinculada a una cuenta en esa moneda, mientras que Newsan permite abonar en pesos. El régimen establece que cada persona puede adquirir hasta tres unidades iguales por año, con un límite máximo de USD 3.000 por despacho.
Mirgor garantiza despacho en 24 horas hábiles tras la compra y entrega en 3 a 7 días hábiles, según destino. Además, todos los productos incluyen garantía oficial y cuentan con un período de devolución de diez días corridos tras la recepción.
Por otro lado, se advierte que algunos precios bajos en marketplaces podrían corresponder a productos ingresados por contrabando, que carecen de garantía y servicio postventa. Finalmente, el régimen apunta a promover la industria local, fomentar el comercio electrónico y generar competitividad en el mercado interno, reduciendo intermediarios y diferencias de precio según canales y financiación.
