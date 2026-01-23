¿Qué celular conviene comprar? La diferencia entre un gama alta acá o en Chile

El mercado de dispositivos móviles experimento un crecimiento notable en los últimos años, con una mayor diversidad de modelos y marcas que compiten entre sí con el objetivo ofrecer el mejor teléfono. En este marco de puja constante, el consumidor es el principal beneficiado, ya que los fabricantes impulsa la innovación, con equipos más potentes, conectividad avanzada y tecnología de punta.