¿Qué celular conviene comprar? La diferencia entre un gama alta acá o en Chile
Uno de los dispositivos más elegidos durante el último tiempo es el Samsung S25 Ultra, valorado por su potencia y rendimiento. Los detalles en la nota.
El mercado de dispositivos móviles experimento un crecimiento notable en los últimos años, con una mayor diversidad de modelos y marcas que compiten entre sí con el objetivo ofrecer el mejor teléfono. En este marco de puja constante, el consumidor es el principal beneficiado, ya que los fabricantes impulsa la innovación, con equipos más potentes, conectividad avanzada y tecnología de punta.
Uno de los celulares que marcará el ritmo en este 2026 será el nuevo Samsung S25 Ultra, posicionándose como un celular premium. En este contexto, el mercado chileno se consolidó como un destino atractivo para los argentinos, con precios más competitivos y novedades tecnológicas que abarcan celulares, laptops, televisores y diversos accesorios.
Conviene más comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra en Argentina o Chile
Más allá de la diferencia numérica, existen factores a tener en cuenta:
- Impuestos y franquicia aduanera: si se supera el monto permitido, puede aplicarse un arancel adicional al ingresar al país.
- Garantía y posventa: las compras locales suelen ofrecer una gestión más simple, aunque los retailers chilenos cuentan con políticas claras de cobertura.
- Promociones y eventos comerciales: fechas como el CyberDay o descuentos bancarios pueden mejorar aún más la ecuación final.
Al tipo de cambio de octubre de 2025, el Samsung Galaxy S25 Ultra cuesta $1.449.990 CLP ($2.040.454,93 pesos argentinos) en Chile y desde $2.123.882,03 ARS, una brecha que no siempre refuerza la conveniencia de cruzar la cordillera. De hecho, si consigues el teléfono en Argentina (en cuotas fijas o con descuentos) el cambio se vuelve mucho más favorable para nuestro país.
Diferencias de precios por la compra del celular
En Chile, el Galaxy S25 Ultra de 512 GB puede conseguirse en Ripley a $1.449.990 pesos chilenos (CLP), con tarjeta de la tienda. En Argentina, el mismo modelo aparece en Mercado Libre con precios que rondan los $2.123.882,03 pesos argentinos (ARS).
Para comparar ambos valores, conviene hacer una conversión de referencia.
- De CLP a dólares (USD): $1.449.990 ÷ 959,20 (tipo de cambio en Chile al 14 de octubre de 2025) = $2.040.454,93 pesos argentinos.
- De USD a ARS: US$1.511,66 × $1.405 (cotización promedio del 13-14 de octubre en Argentina) = $2.123.882,03 ARS.
De esta forma, el teléfono comprado en Chile queda más de $110.000 por debajo de los precios en nuestro país. Incluso considerando las variaciones por tipo de cambio (MEP, CCL o tarjeta), el ahorro sigue siendo considerable.
