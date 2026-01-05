¿Comprar neumáticos en Chile? Por qué ya no conviene cruzar la frontera para esto

Por qué no conviene cruzar a Chile a comprar neumáticos

Con la apertura de importaciones, comprar neumáticos en Argentina se volvió más económico y con más opciones, haciendo que viajar a Chile ya no convenga. Las facilidades de pago, como cuotas con tasas más bajas o sin interés, junto con promociones de verano, hicieron que viajar a Chile para comprar ruedas ya no sea una opción conveniente.