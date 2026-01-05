¿Comprar neumáticos en Chile? Por qué ya no conviene cruzar la frontera para esto
Los precios cayeron producto de la apertura de las importaciones y la fuerte competencia entre marcas, beneficiando el bolsillo de los conductores. Los detalles en la nota.
Los neumáticos cumplen un rol clave en la seguridad y el rendimiento del auto, motivo por el cual su estado influye directamente en la estabilidad, el frenado y el consumo del coche. De esta manera, es vital cambiarlos en tiempo y forma para evitar accidentes y mejorar la circulación en la carretera.
Al momento de reemplazarlos, los conductores analizan costos, marcas y procedencia. Si bien durante los últimos años la opción más conveniente era cruzar la cordillera y llegar a Chile, la apertura de las importaciones y la fuerte competencia entre marcas hizo que los precios cayeran.
Lo que está sucediendo con los neumáticos
El mercado de neumáticos se transformó con la apertura de importaciones. Ingresaron muchas marcas chinas, lo que aumentó la variedad y modificó los precios.
Si bien se pueden encontrar más opciones que antes, las grandes diferencias de calidad hace que no todos los neumáticos sean seguro. Por este motivo, es clave informarse antes de comprar.
Por qué no conviene cruzar a Chile a comprar neumáticos
Con la apertura de importaciones, comprar neumáticos en Argentina se volvió más económico y con más opciones, haciendo que viajar a Chile ya no convenga. Las facilidades de pago, como cuotas con tasas más bajas o sin interés, junto con promociones de verano, hicieron que viajar a Chile para comprar ruedas ya no sea una opción conveniente.
Los precios van de $60.000 a $70.000 en chinos económicos, más de $100.000 en cubiertas mejores, y hasta $200.000 en marcas nacionales o multinacionales, con mínimas diferencias respecto a Chile. Los especialistas aconsejan reemplazarlos cuando el dibujo se encuentra muy gastado, cuando aparecen deformaciones o el desgaste es desparejo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario