¿Qué conviene hacer entre comprar dólares o el plazo fijo?

En cambio, en el Relevamiento de Expectativas de Mercado se detalla que la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal para fines del corriente enero se ubicó en $1.484, lo que representa una baja de $16,7 respecto a lo estimado en el REM anterior. Esto implica una suba para todo el mes de 1,99%.

Dólar, plazo fijo e inflación

La "pelea" actual es muy pareja entre el dólar y el plazo fijo, aunque los economistas están proyectando que en los próximos meses la balanza se va a inclinar a favor de las colocaciones en pesos.

Es que se espera que el dólar se mantenga estable, mientras que las tasas de los depósitos podrían ser positivas frente a la inflación.

Al respecto, la inflación de diciembre pasado, según los datos del REM, fue de 2,3%. Por lo que se ubicó ese mes en un nivel similar a la renta de los plazos fijos tradicionales, pero superó al movimiento del dólar, cuyo precio apenas avanzó 0,3% en el último período del 2025.

Y para el corriente enero, los analistas consultados por el REM estiman un consenso de 2%, que equivale a un incremento de 0,1 punto porcentual respecto del REM del mes pasado.

De cara a los próximos meses, se proyecta que para febrero el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicaría en 1,8%, para marzo sería de 1,9% y para abril de 1,7 por ciento.

Dólar o plazo fijo para invertir

Se calcula para los próximos meses una inercia a la baja de la inflación y un dólar moviéndose en ese mismo rumbo, por lo que la tasa en pesos podría ser positiva ante estas variables. Entonces, el plazo fijo sería el ganador en este escenario.

Sobre todo, en un marco en que el Gobierno comenzó a comprar dólares, a través del Banco Central, para acrecentar las reservas.

Por lo que, en enero, para fijar las bandas se está tomando en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre último, que fue 2,5%. Así, el techo actual del precio del dólar mayorista, en que no interviene el BCRA, hoy es de $1.537.

Para Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco Go, suma: "Hoy creo que el plazo fijo estará rindiendo por encima del dólar, pero bueno, esto es Argentina y no hay nada asegurado".

En ello coincide Fernando Baer, economista jefe de Quantum, la consultora fundada por Daniel Marx: "Yo voy por la tasa en pesos, porque el tipo de cambio esperamos que se mantenga calmo".

Por el lado de Federico Zerba, economista y jefe de Economía Sectorial de Instituto De Economía Sectorial (IES), sostiene que, en el contexto actual, "optaría por plazo fijo para asegurar un retorno y defenderme de la inflación".

En tanto, opina que una apuesta por un dólar ganador empieza a tomar más sentido si se piensa que el billete estadounidense puede superar el techo de la banda en el mercado secundario, a través del MEP o del contado con liquidación.

En resumen, Zerba considera que el Gobierno intentará llegar a la cosecha gruesa en estos niveles de tipo de cambio real, "aunque es evidente que hay presión sobre el precio del dólar en la actualidad y que el BCRA y el Tesoro la están conteniendo".

Finalmente, Andrés Méndez, analista y director de AMF Economía, considera que se queda con el plazo fijo, porque "el dólar tendría cierta tranquilidad en gran parte del primer semestre, más allá que también es elegido como un instrumento de ahorro a largo plazo".

En conclusión, los economistas relevados coinciden en que el plazo fijo tradicional se posiciona, al menos en lo inmediato, como una inversión más atractiva, y ganadora, frente al dólar.