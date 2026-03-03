Ernestina Pais chocó en Vicente López y se negó al control de alcoholemia: le secuestraron el auto
La conductora protagonizó este lunes un accidente de tránsito que derivó en polémica, debido a que se negó a hacerse el test de alcoholemia.
Un nuevo incidente vial pone a la conductora Ernestina Pais en el centro de la polémica. Este martes 3 de marzo de 2026, la periodista protagonizó un choque en el partido de Vicente López que derivó en el secuestro de su vehículo tras negarse a realizar el test de alcoholemia, un gesto que, por ley, se computa como resultado positivo.
El hecho ocurrió en la intersección de Avenida del Libertador y Las Heras. Según el parte policial de la Comisaría 5ta de Vicente López, el personal fue desplazado tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito. Al llegar, los efectivos constataron el impacto entre un Honda City, conducido por Pais, y un Alfa Romeo, al mando de otra mujer.
Afortunadamente, el reporte oficial confirma que no se registraron heridos, limitándose las consecuencias a daños materiales en ambos rodados.
Negativa y secuestro del rodado
La complicación para la conductora surgió durante las diligencias de rigor. Mientras el personal municipal procedía a realizar los test de alcoholemia a ambas involucradas, Ernestina Pais se negó a soplar la pipeta.
Ante esta situación, y bajo el marco de la Ley 13.927, se labró de inmediato un acta de infracción por alcoholemia positiva (presunta ante la negativa).
Como resultado, las autoridades procedieron al secuestro del automóvil, el cual fue remitido al playón municipal. Por su parte, la fiscalía de turno fue consultada sobre el hecho, pero al no haber heridos, decidió no tomar temperamento penal, quedando el caso bajo la órbita del Juzgado de Faltas de Vicente López.
A mediados de diciembre del 2023, Pais había atravesado por un incidente similar: chocó contra un auto estacionado en el barrio porteño de Núñez y cuando el personal de la Policía de la Ciudad llegó al lugar, ella se negó al control de alcoholemia.
