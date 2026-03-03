Ernestina Pais chocó en Vicente López y se negó al control de alcoholemia: le secuestraron el auto

Como resultado, las autoridades procedieron al secuestro del automóvil, el cual fue remitido al playón municipal. Por su parte, la fiscalía de turno fue consultada sobre el hecho, pero al no haber heridos, decidió no tomar temperamento penal, quedando el caso bajo la órbita del Juzgado de Faltas de Vicente López.

A mediados de diciembre del 2023, Pais había atravesado por un incidente similar: chocó contra un auto estacionado en el barrio porteño de Núñez y cuando el personal de la Policía de la Ciudad llegó al lugar, ella se negó al control de alcoholemia.