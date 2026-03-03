Horóscopo: los signos del zodíaco que esta semana van a mejorar sus relaciones
Las tendencias astrales y tecnológicas indicaron cuáles serán las personas que mejores vínculos amorosos tendrán en el corto plazo.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el cierre y arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias tecnológicas, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que esta semana van a mejorar sus relaciones.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero la inteligencia artificial encontró cuáles son los signos zodiacales que disfrutarán las mejores novedades en el amor.
Los signos del zodíaco que mejorarán sus relaciones
- Virgo arranca la semana con voluntad de buscar el cariño que quiere: Marte en Piscis despierta deseos y te empuja a salir a buscar lo que te falta. Si estás en pareja, se intensifica la cercanía; si estás solo, podés revisar tus perfiles o salir a conocer gente. Las relaciones mejoran si vos actuás.
- Piscis recibe el eclipse lunar en Virgo como un ladrillo de revelaciones: pueden aparecer reconciliaciones o conversaciones profundas que reconfiguran la vida en pareja. Si estás soltero, mejor usar este tránsito para cerrar heridas y no lanzarte de cabeza durante la retrogradación de Mercurio. El proceso favorece la claridad antes de nuevos compromisos.
- Libra ve cómo el foco se vuelve romántico cuando Venus ingresa a Aries el 6 de marzo: la presencia de Saturno le pone mayor seriedad al juego amoroso. Si tenés pareja, es momento de discutir planes concretos; si estás buscando, la atracción funciona con mayor conciencia. Podés pedir y recibir un afecto más sustentable.
- Escorpio gana claridad comunicativa con Mercurio cazimi el 7 de marzo: aun con la retrogradación vigente hasta el 20, se abre un nuevo ciclo para hablar con más intención. Es oportunidad para pedir lo que querés y evaluar ofertas de compromiso con ojos prácticos. Para quienes están solteros, es buen momento para definiciones auténticas.
- Sagitario quiere domesticidad y compromiso cuando Marte activa la casa hogareña: tenés ganas de construir un espacio compartido y cuidar la rutina afectiva. Si estás en pareja, aprovechá para ordenar la casa o planear cambios concretos; si estás solo, buscá relaciones con potencial de continuidad. La ternura cotidiana toma protagonismo esta semana.
