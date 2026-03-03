Tras el alivio, Buenos Aires se prepara para dos días de lluvias y un brusco descenso térmico: cuándo se larga

Cuándo llegan las nuevas lluvias al AMBA

El jueves se anticipa con lluvias durante toda la jornada, mientras que el termómetro tendrá un brusco descenso, con marcas que iniciarán en los 19 grados y que llegarían hasta los 24.

smn (20) Jueves con lluvias en Buenos Aires, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

No sería la única jornada con malas condiciones, ya que el SMN estima un viernes todavía con precipitaciones. El cierre de la semana tendría lluvias aisladas en la madrugada y mañana, y chaparrones en la tarde y noche; con temperaturas de entre 17 y 24 grados.

El fin de semana, en tanto, se espera con buenas condiciones del clima. De esta forma, el sábado se presentaría con cielo nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 23 grados.

Para el domingo se pronostican condiciones similares, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23.