Tras el alivio, Buenos Aires se prepara para dos días de lluvias y un brusco descenso térmico: cuándo se larga
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica más días con lluvias en el AMBA, luego de una última jornada con mucho calor. Cómo sigue el clima.
Tal como estaba anunciado, la continuidad de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo este martes una jornada con lluvias en la madrugada y mañana, pero luego llegó un alivio que no se extendería por mucho, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos de más días con precipitaciones.
Luego del agua de las primeras horas, la jornada del martes transcurrió con calor y buenas condiciones del clima. El cielo estuvo mayormente nublado, con temperaturas de entre 19 grados de mínima y 28 de máxima.
En tanto, para mitad de la semana, el organismo nacional espera un alivio climático, con nubosidad variable y todavía mucho calor, en la que sería la última jornada con altas temperaturas: una mínima de 20 y una máxima de 32 grados.
El SMN prevé que ingrese un frente frío que, además de hacer bajar las temperaturas, traería nuevas precipitaciones en lo que parece ser una despedida del verano con inestabilidad.
Cuándo llegan las nuevas lluvias al AMBA
El jueves se anticipa con lluvias durante toda la jornada, mientras que el termómetro tendrá un brusco descenso, con marcas que iniciarán en los 19 grados y que llegarían hasta los 24.
No sería la única jornada con malas condiciones, ya que el SMN estima un viernes todavía con precipitaciones. El cierre de la semana tendría lluvias aisladas en la madrugada y mañana, y chaparrones en la tarde y noche; con temperaturas de entre 17 y 24 grados.
El fin de semana, en tanto, se espera con buenas condiciones del clima. De esta forma, el sábado se presentaría con cielo nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 23 grados.
Para el domingo se pronostican condiciones similares, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario