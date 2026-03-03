Impresionante video: así fue el derrumbe en el complejo de Parque Patricios
Mientras avanza la investigación y continúan siendo asistidos los evacuados, se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad.
El impactante derrumbe en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, sumó este martes por la noche un registro fundamental para la investigación: una cámara de seguridad captó el momento exacto del colapso de la estructura.
En las imágenes se observa cómo la losa del estacionamiento cede por completo cerca de las 4:45 de la madrugada, transformando el silencio del barrio en una escena de desastre estructural.
El material fílmico, que ya está en manos de la fiscal María del Rosario Selvatici, muestra la violencia con la que la estructura de hormigón se desplomó sobre el subsuelo, aplastando los vehículos estacionados.
Gracias al horario en que ocurrió el siniestro, no se registraron víctimas fatales ni heridos, aunque el riesgo de una catástrofe mayor estuvo a escasos metros de los edificios de viviendas.
El derrumbe dejó al descubierto las profundas irregularidades de este megaproyecto de 18 hectáreas. Vecinos y especialistas ya describen al complejo como una verdadera “obra Frankenstein”.
La Ciudad dará alojamiento a vecinos evacuados por del derrumbe en Parque Patricios
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este martes una serie de medidas para asistir a las 200 personas que fueron evacuadas de sus hogares tras el derrumbe del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Patricios.
"Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional 'Estación Buenos Aires', del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas", escribió en X Jorge Macri.
En un comunicado más extenso la Administración porteña señaló que "si bien responsables de la empresa constructora COSUD y el administrador del edificio están en contacto con los vecinos, funcionarios de la Ciudad, a través de las Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat, se están ocupando para que todos los vecinos tengan donde pasar la noche mientras no puedan volver a sus viviendas".
Hasta la tarde de este martes el administrador del complejo emitió un comunicado en el que se confirmó que no hay víctimas fatales del evento, aunque lo más notable es que 14 de los 17 integrantes del Consejo de Administración renunciaron durante la jornada.
