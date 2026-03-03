Impresionante video: así fue el derrumbe en el complejo de Parque Patricios

La Ciudad dará alojamiento a vecinos evacuados por del derrumbe en Parque Patricios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este martes una serie de medidas para asistir a las 200 personas que fueron evacuadas de sus hogares tras el derrumbe del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Patricios.

"Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional 'Estación Buenos Aires', del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas", escribió en X Jorge Macri.

En un comunicado más extenso la Administración porteña señaló que "si bien responsables de la empresa constructora COSUD y el administrador del edificio están en contacto con los vecinos, funcionarios de la Ciudad, a través de las Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat, se están ocupando para que todos los vecinos tengan donde pasar la noche mientras no puedan volver a sus viviendas".

Hasta la tarde de este martes el administrador del complejo emitió un comunicado en el que se confirmó que no hay víctimas fatales del evento, aunque lo más notable es que 14 de los 17 integrantes del Consejo de Administración renunciaron durante la jornada.