Qué hacer con los bonos argentinos: ¿conviene comprar o vender?

La entidad resalta que la operación inicial en Lecap fue abierta el 15 de abril, luego del anuncio del nuevo régimen cambiario. En ese momento, las condiciones de liquidez eran favorables para apuestas de carry trade de corta duración, pero ahora prefieren no sobreexponerse a mayor riesgo.

Análisis de la presión sobre los bonos argentinos y su impacto

El principal factor que hoy domina el mercado de bonos en pesos es la falta de liquidez. Según el informe semanal de IEB, varios factores confluyen para que hoy "faltan pesos" en la economía. Esa falta de pesos llevó a un alza de tasas nominales, que con la inflación bajando, se traduce en tasas reales muy altas.

Los bonos más demandados son las Lecap de corto plazo y, que actualmente ofrecen rendimientos reales (descontando la inflación) de entre 14% y 16% anual. Sin embargo, aclaran que, si la inflación baja más rápido de lo previsto o el Banco Central (BCRA) vuelve a bajar tasas, ese atractivo puede desaparecer pronto.

Otra alternativa interesante son los bonos duales (que pagan lo mejor entre inflación y TAMAR). Su cartera "ideal" hoy es:

65% en CER (TZXD5, TZX26, DICP)

25% en nominales (T15D5 y T13F6)

10% en dollar linked (TZVD5)

Facimex explica que la curva CER sigue invertida (los bonos de corto plazo pagan más que los largos), pero que las tasas reales en la parte corta siguen siendo de doble dígito.

Parakeet Capital, en su último research, también ve tensión en el mercado de deuda en pesos. Explican que el Gobierno está financiándose casi exclusivamente a corto plazo y con tasas muy elevadas, algo que no es sostenible si la economía no rebota. Por eso, aconsejan evitar bonos largos (como el S10N5 u S29Y6) y no apostar todo a un solo tipo de instrumento.

PPI, por su parte, coincide en que la selectividad es clave. "No se ven mejoras claras ni en reservas ni en la economía real", alertan. Por eso, sugieren elegir bonos de "corta duration" (los que vencen pronto) y que sean líquidos, es decir, que puedan venderse rápido si el contexto se complica.

El interés por los bonos en dólares vuelve a crecer. El informe de IEB lo resume así: después de la baja del riesgo país y la estabilización cambiaria, "a estos niveles Argentina vuelve a ser atractiva, y pensando en un desplazamiento vertical de la curva, el GD35 es el bono que nos resulta más atractivo para apostar a un resultado electoral favorable y un cambio en la calificación de la deuda soberana".

La recomendación de los expertos para comprar o vender

Qué factores hay que mirar

La inflación: Si sigue bajando, los bonos cortos pierden atractivo porque la tasa real se achica. Si la inflación repunta, el atractivo vuelve.

Si sigue bajando, los bonos cortos pierden atractivo porque la tasa real se achica. Si la inflación repunta, el atractivo vuelve. La liquidez: Hoy faltan pesos y eso favorece los bonos de tasa fija, pero la escasez podría disiparse en julio o agosto, cuando baje la demanda estacional de dinero.

Hoy faltan pesos y eso favorece los bonos de tasa fija, pero la escasez podría disiparse en julio o agosto, cuando baje la demanda estacional de dinero. El clima político: El resultado de las elecciones de octubre es clave, sobre todo para los bonos en dólares. Un triunfo del oficialismo podría disparar la demanda; un revés, generar mayor incertidumbre.

El resultado de las elecciones de octubre es clave, sobre todo para los bonos en dólares. Un triunfo del oficialismo podría disparar la demanda; un revés, generar mayor incertidumbre. A cceso a crédito y calificación: Si el país mejora su acceso a los mercados y consigue financiamiento externo, los precios de los bonos pueden subir fuerte.

Si el país mejora su acceso a los mercados y consigue financiamiento externo, los precios de los bonos pueden subir fuerte. Licitaciones del Tesoro: Las próximas licitaciones serán un termómetro para saber si el Gobierno puede seguir financiándose sin sobresaltos.

Estrategias recomendadas, resumiendo