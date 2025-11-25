Qué tener en cuenta a la hora de comprar una SUV compacta: lo que conviene

Tracker LT AT Turbo: $36.544.900

$36.544.900 Tracker LTZ AT Turbo : $41.721.900

: $41.721.900 Tracker Premier AT Turbo : $45.397.900

: $45.397.900 Tracker RS AT Turbo: $45.782.900

Citroën Basalt

El Citroën Basalt se convirtió en la opción de entrada a la gama SUV de la marca y una de las alternativas turbo más económicas. Su versión base trae un motor 1.0 turbo de 120 CV con caja CVT y un baúl amplio para su categoría.

En noviembre parte de unos $31,1 millones, y hasta la variante Dark Edition se mantiene cercana a los $36 millones. Para quienes buscan un SUV familiar, moderno y eficiente sin superar los $40 millones, aparece como una elección muy atractiva.

Basalt VTi Live PK: $31.170.000

$31.170.000 Basalt VTi Feel: $33.170.000

$33.170.000 Basalt T200 Shine: $37.340.000

$37.340.000 Basalt T200 Dark Edition: $37.850.000

Renault Kardian

El Renault Kardian es uno de los SUV compactos más recientes y se distingue por su fuerte enfoque en seguridad, con 6 airbags y múltiples asistencias ADAS disponibles.

Usa un motor 1.0 turbo de 120 CV con caja automática de doble embrague. Con precios desde $36,5 millones, aparece como una opción muy sólida para quienes buscan confort y alta seguridad sin pasar los $40 millones.

Kardian Evolution 156 MT: $36.480.000

$36.480.000 Kardian Evolution 200 EDC: $40.720.000

$40.720.000 Kardian Iconic 200 EDC: $44.650.000

Volkswagen Tera

Volkswagen-Tera El modelo básico del Volkswagen Tera ronda los $34 millones.

El Volkswagen Tera es una de las novedades del año entre las SUV familiares, con buen espacio interior y un baúl amplio. Monta un motor 1.0 TSI de 101 CV con caja automática Tiptronic, pensado para un manejo eficiente y consumos bajos.

Sus versiones iniciales rondan los $34 millones, por lo que entra holgado en el segmento debajo de $40 millones. Ofrece pantalla de 10”, faros full LED y asistencias de conducción según versión, siendo una alternativa moderna dentro de las marcas tradicionales.

Tera Trend MSI MT: $33.978.900

$33.978.900 Tera Comfort 170TSI AT: $38.422.300

$38.422.300 Tera High 170TSI AT: $42.982.850

$42.982.850 Tera Outfit 170TSI AT: $44.055.700

Fiat Pulse

El Fiat Pulse es una alternativa urbana atractiva por su diseño y buen nivel tecnológico. Ofrece versiones con motor 1.0 turbo de 120 CV y caja CVT, y variantes más económicas con el 1.3 Firefly, más simple pero muy eficiente.

Sus precios se ubican entre $35 y $40 millones, con un equipamiento que incluye control de estabilidad, varios airbags, TC+, cargador inalámbrico y pantalla de 10,1”. Es una opción ideal para quienes buscan un SUV compacto, juvenil y bien equipado.