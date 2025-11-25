Qué tener en cuenta a la hora de comprar una SUV compacta: lo que conviene
El mercado automotriz está compuesto por diferentes modelos, algunos básicos y otros premium, equipados con los últimos avances tecnológicos. Los detalles en la nota.
La tecnología avanzó a pasos firme durante los últimos años y permitió el desarrollo eficiente de diferentes artículos esenciales de la rutina diaria. Desde dispositivos electrónicos más rápidos hasta electrodomésticos inteligentes, cada innovación mejoró la experiencia de los usuarios.
En el caso de los autos modernos, estos avances se reflejan en funciones cada vez más precisas y sofisticadas. Hoy es común encontrar vehículos con asistencia de conducción, sensores de estacionamiento, conectividad con smartphones y sistemas de seguridad avanzados. Todas estas herramientas trabajan en conjunto para ofrecer simpleza, confortabilidad y seguridad durante la conducción.
El mercado de las SUV es uno de los que más creció en Argentina y aún hay modelos 0km por menos de $40 millones. Lo cierto es que estos coches son una opción lógica para familias que buscan más espacio y motores eficientes. En la actualidad, se pueden encontrar versiones entre $31 y $38 millones y con planes de financiación.
La SUV que conviene comprar por menos de $40 millones
Chevrolet Tracker
La Chevrolet Tracker destaca como una de las SUV más completas del segmento por su buen equilibrio entre rendimiento, seguridad y tecnología. Monta un motor 1.2 turbo de 132 CV, con caja manual o automática, ideal para uso mixto.
En noviembre de 2025 sus versiones base rondan los $36,5 millones y ya incluyen 6 airbags, control de estabilidad y pantalla con Android Auto y Apple CarPlay, convirtiéndola en una de las opciones más seguras y equipadas por debajo de los $40 millones.
- Tracker LT AT Turbo: $36.544.900
- Tracker LTZ AT Turbo: $41.721.900
- Tracker Premier AT Turbo: $45.397.900
- Tracker RS AT Turbo: $45.782.900
Citroën Basalt
El Citroën Basalt se convirtió en la opción de entrada a la gama SUV de la marca y una de las alternativas turbo más económicas. Su versión base trae un motor 1.0 turbo de 120 CV con caja CVT y un baúl amplio para su categoría.
En noviembre parte de unos $31,1 millones, y hasta la variante Dark Edition se mantiene cercana a los $36 millones. Para quienes buscan un SUV familiar, moderno y eficiente sin superar los $40 millones, aparece como una elección muy atractiva.
- Basalt VTi Live PK: $31.170.000
- Basalt VTi Feel: $33.170.000
- Basalt T200 Shine: $37.340.000
- Basalt T200 Dark Edition: $37.850.000
Renault Kardian
El Renault Kardian es uno de los SUV compactos más recientes y se distingue por su fuerte enfoque en seguridad, con 6 airbags y múltiples asistencias ADAS disponibles.
Usa un motor 1.0 turbo de 120 CV con caja automática de doble embrague. Con precios desde $36,5 millones, aparece como una opción muy sólida para quienes buscan confort y alta seguridad sin pasar los $40 millones.
- Kardian Evolution 156 MT: $36.480.000
- Kardian Evolution 200 EDC: $40.720.000
- Kardian Iconic 200 EDC: $44.650.000
Volkswagen Tera
El Volkswagen Tera es una de las novedades del año entre las SUV familiares, con buen espacio interior y un baúl amplio. Monta un motor 1.0 TSI de 101 CV con caja automática Tiptronic, pensado para un manejo eficiente y consumos bajos.
Sus versiones iniciales rondan los $34 millones, por lo que entra holgado en el segmento debajo de $40 millones. Ofrece pantalla de 10”, faros full LED y asistencias de conducción según versión, siendo una alternativa moderna dentro de las marcas tradicionales.
- Tera Trend MSI MT: $33.978.900
- Tera Comfort 170TSI AT: $38.422.300
- Tera High 170TSI AT: $42.982.850
- Tera Outfit 170TSI AT: $44.055.700
Fiat Pulse
El Fiat Pulse es una alternativa urbana atractiva por su diseño y buen nivel tecnológico. Ofrece versiones con motor 1.0 turbo de 120 CV y caja CVT, y variantes más económicas con el 1.3 Firefly, más simple pero muy eficiente.
Sus precios se ubican entre $35 y $40 millones, con un equipamiento que incluye control de estabilidad, varios airbags, TC+, cargador inalámbrico y pantalla de 10,1”. Es una opción ideal para quienes buscan un SUV compacto, juvenil y bien equipado.
- Pulse Drive 1.3 MT5: $35.716.000
- Pulse Drive 1.3 CVT: $36.986.000
- Pulse Audace 1.0T CVT: $39.967.000
- Pulse Impetus 1.0T CVT: $41.345.000
- Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $43.361.000
