El paso a paso para desempañar los vidrios del auto sin usar el aire acondicionado

También existen métodos más efectivos. Uno de los más usados es preparar una mezcla casera con vinagre blanco y agua, rociarla sobre el parabrisas y luego pasar un paño seco. El vinagre funciona como antiadherente y evita que la humedad se acumule. Otra opción útil es dejar bolsas de gel de sílice en el interior, que absorben la humedad y mantienen el habitáculo más seco.

Para prevenir el empañamiento, conviene mantener el interior del auto limpio, no dejar objetos mojados, revisar que no haya filtraciones en ventanas o burletes y controlar los filtros del aire acondicionado. Mantener el vehículo en orden por dentro es tan importante como cuidarlo por fuera, ya que ayuda a evitar olores feos y manchas molestas.