Cambios en la VTV: el Gobierno anuncia el fin del "monopolio de las plantas"

El breve anuncio de Manuel Adorni sobre la VTV

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, el proceso de descentralización del servicio comenzará a regir de manera inmediata con la creación de un padrón de prestadores privados.

"A partir de mañana (por el miércoles), se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV", manifestó Adorni a través de su cuenta en la plataforma X.

image El Gobierno de Javier Milei anuncia el fin del "monopolio de las plantas de VTV"

Históricamente, la verificación de los rodados que circulan por calles, rutas y caminos del país estuvo centralizada en concesiones reguladas por las distintas gobernaciones para constatar las condiciones de seguridad y emisión de gases.

Con esta normativa, el Poder Ejecutivo busca ampliar la oferta de centros de revisión, agilizar los tiempos de espera para los usuarios y fomentar la competencia de precios en el sector técnico automotriz. De todos modos, de momento no dio mayores precisiones sobre el alcance de esta nueva norma.