Quiénes son los famosos que pasan sus vacaciones de verano en Pinamar y Cariló

Más allá de los nombres propios, tanto Pinamar como Cariló se han consolidado como balnearios elegidos por un público diverso que va desde familias y jóvenes hasta figuras del jet set argentino. Estos destinos, rodeados de bosques y con una oferta gastronómica y de entretenimiento que crece cada año, se posicionan como un clásico del verano nacional.

Cariló, con su entorno exclusivo y tranquilidad entre bosques y mar, es especialmente atractivo para quienes buscan privacidad y un perfil más elegante durante sus vacaciones. Pinamar, por su parte, combina ambiente social y más movimiento con su activa vida de paradores, eventos y actividades al aire libre.