Quiénes son los famosos que pasan sus vacaciones de verano en Pinamar y Cariló
Artistas, modelos, políticos y ahora influencers, pasan sus vacaciones entre las playas de Pinamar y Cariló.
Cada temporada estival, las playas de Pinamar y Cariló, en la costa bonaerense, se convierten en uno de los destinos predilectos de políticos, deportistas, artistas y figuras del espectáculo argentino. Desde arenas amplias hasta bosques costeros exclusivos, estos balnearios atraen a celebridades que buscan combinar descanso, sol, mar y vida social.
En los últimos veranos, figuras de la política nacional han elegido la Costa Atlántica para disfrutar de sus vacaciones y a la vez mostrarse cerca de sus votantes en plena temporada de receso. Políticos de todos los espacios son casi vecinos en las carpas de Cariló, aunque en muchos casos ni siquiera se salude.
Artistas y figuras del espectáculo en Pinamar
Las playas de Pinamar y Cariló también son frecuentadas por personajes del espectáculo argentino que eligen estos destinos para vacacionar lejos de los reflectores pero rodeados de estilo y confort. En temporadas anteriores, celebridades como Julieta Prandi, María Susini y Facundo Arana eligieron hoteles y resorts exclusivos en Cariló para descansar con sus familias. i
Además, artistas como Valeria Lynch, Miguel Ángel Solá y Oscar Martínez son nombres que, en distintos veranos, figuraron entre los visitantes habituales de bares y paradores de Pinamar y sus alrededores, donde combinan ocio con encuentros sociales.
Deportistas también presentes
Los espacios abiertos y la cultura veraniega atraen también a figuras del deporte. En Pinamar, futbolistas y exjugadores suelen aparecer en paradores y picados de playa, mientras que otros deportistas aprovechan la temporada para hacer actividad física al aire libre o descansar con sus familias en casas frente al mar.
Más allá de los nombres propios, tanto Pinamar como Cariló se han consolidado como balnearios elegidos por un público diverso que va desde familias y jóvenes hasta figuras del jet set argentino. Estos destinos, rodeados de bosques y con una oferta gastronómica y de entretenimiento que crece cada año, se posicionan como un clásico del verano nacional.
Cariló, con su entorno exclusivo y tranquilidad entre bosques y mar, es especialmente atractivo para quienes buscan privacidad y un perfil más elegante durante sus vacaciones. Pinamar, por su parte, combina ambiente social y más movimiento con su activa vida de paradores, eventos y actividades al aire libre.
