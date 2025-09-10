Quini 6 entrega premio millonario: cuánto ganó y de dónde es la persona a la que le cambió la vida
Otra vez el Quini 6 lo volvió a hacer: en el sorteo de este miércoles 10 de septiembre de 2025 volvió a dejar un nuevo millonario en el país, gracias a que un afortunado se llevó en soledad todo el pozo de la modalidad Tradicional, del juego del la Lotería de la provincia de Santa Fe.
Cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario del Quini 6
El nuevo millonario se hizo esperar en el sorteo de este miércoles, porque el premio importante recién llegó en la modalidad Revancha, que tuvo los siguientes números: 30 24 12 18 44 06 y gracias a eso ganó $1.034.702.019.
El ganador hizo su apuesta en la provincia de Santa Fe, de donde es el Quini 6, en la ciudad de Rosario.
Quini 6: sorteo del miércoles 10 de septiembre
TRADICIONAL
- Nros: 21 16 31 32 29 27
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 12 35 22 19 26 40
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 30 24 12 18 44 06
- 1 ganador: $1.034.702.019
SIEMPRE SALE
- Nros: 38 06 29 42 35 32
- 16 ganadores con 5 aciertos: $15.580.691,72 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- millonario
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
