Yanina Latorre reveló con qué jugador de la Selección Evangelina Anderson estaría viviendo un romance

Incluso, la panelista no dudó en criticar la actitud de Anderson: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", disparó en plena transmisión, alimentando la controversia.

En medio de todo este revuelo, surgió la gran pregunta: ¿quién es el hombre señalado? Según pudo saber PrimiciasYa, se trataría de nada menos que Leandro Paredes, actual jugador de la Selección Argentina, quien en marzo de este año fue padre por tercera vez junto a su esposa Camila Galante, con la llegada de su hijo Lautaro. La pareja ya tenía a Victoria y Giovanni. Sin embargo, pese a la magnitud de la versión, Evangelina Anderson sigue desmintiendo con firmeza cualquier tipo de relación.