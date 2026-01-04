Quini 6 en vivo el sorteo 3336 de este domingo 4 de enero de 2026: los números ganadores de hoy
Quini 6: sorteo del domingo 4 de enero
- Nros: 08 09 14 33 41 45
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 10 14 16 32 41 44
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 07 08 15 30 33 45
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 06 19 23 24 31 45
- 39 ganadores con 5 aciertos: $9.418.648 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $8.200.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
