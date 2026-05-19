Fin de semana largo: 5 destinos VIP por menos de US$800
Se acerca el fin de semana largo del 25 de mayo y crecen las búsquedas de vuelos. Conocé las mejores opciones nacionales e internacionales para viajar.
Ante la inminente llegada del feriado patrio del 25 de mayo, el interés por planificar viajes para el próximo fin de semana largo experimentó un notable incremento. Las tendencias marcan un fuerte crecimiento parejo tanto en destinos nacionales como internacionales para aprovechar y descansar al máximo.
Los destinos más buscados para mayo
Las búsquedas para viajar dentro del país crecieron un 47% respecto al último mes. Entre las plazas turísticas más demandadas se ubican Buenos Aires, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Salta.
A nivel internacional, el incremento de interés alcanzó un 16%. El ránking de preferencias está liderado por Santiago de Chile, Río de Janeiro, Florianópolis, Foz de Iguazú y San Pablo. Paralelamente, se observa una fuerte aparición de nuevos polos de interés; en el exterior ganan terreno Asunción, Miami y Lima, mientras que a nivel nacional resurgen fuertemente Córdoba, Neuquén y San Miguel de Tucumán.
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5 opciones VIP para el fin de semana largo
Los especialistas del sector recomiendan inclinarse por la compra de paquetes cerrados que combinan vuelo y alojamiento, dado que permiten ahorrar hasta un 30% en la tarifa final. Aquí te presentamos las mejores alternativas para viajar del 23 al 25 de mayo:
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Santiago de Chile: El paquete cuesta $746.953 por persona. Incluye el vuelo directo de ida y vuelta, más la estadía en un hotel 4 estrellas equipado con piscina, gimnasio y terraza.
Mendoza: Tiene un valor de $749.526 por persona. Brinda vuelo directo, alojamiento de 3 estrellas, desayuno incluido, solarium, piscina y jardín.
Puerto Iguazú: Alcanza los $889.241 por persona e incluye el vuelo directo ida y vuelta junto a un alojamiento 3 estrellas que destaca por su desayuno buffet, piscina, solarium y áreas de jardín.
Bariloche: Se consigue por $899.495 por persona. El paquete ofrece los pasajes de vuelo directo y una estadía en hotel 3 estrellas con servicio de desayuno buffet.
Río de Janeiro: Se ofrece a $1.094.705 por persona. Contempla el vuelo directo de ida y vuelta y el alojamiento en un hotel 3 estrellas con gimnasio y el desayuno cubierto.
Tal como revela el reciente informe de la popular plataforma de viajes Despegar, el escenario actual reafirma que estas fechas especiales siguen consolidándose como el momento ideal para que los turistas argentinos concreten sus escapadas y disfruten de experiencias sumamente completas.
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