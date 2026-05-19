Fin de semana largo: 5 destinos VIP por menos de US$800

Santiago de Chile: El paquete cuesta $746.953 por persona. Incluye el vuelo directo de ida y vuelta, más la estadía en un hotel 4 estrellas equipado con piscina, gimnasio y terraza.

Mendoza: Tiene un valor de $749.526 por persona. Brinda vuelo directo, alojamiento de 3 estrellas, desayuno incluido, solarium, piscina y jardín.

Puerto Iguazú: Alcanza los $889.241 por persona e incluye el vuelo directo ida y vuelta junto a un alojamiento 3 estrellas que destaca por su desayuno buffet, piscina, solarium y áreas de jardín.

Bariloche: Se consigue por $899.495 por persona. El paquete ofrece los pasajes de vuelo directo y una estadía en hotel 3 estrellas con servicio de desayuno buffet.