Descubrí Brasil: el lugar lejos de la multitud que encanta a todos
A 170 kilómetros de Río de Janeiro, este destino se convirtió en uno de los más atrapantes de Sudamérica gracias a sus atracciones. Los detalles en la nota.
Río de Janeiro concentra gran parte del movimiento turístico de Brasil, pero no es la única alternativa para quienes buscan extensas playas y paisajes inolvidables. A poca distancia de la ciudad, se pueden encontrar rincones lejos del bullicio y una conexión directa con la naturaleza, ideales para vacacionar con familia o amigos.
Entre esas opciones aparece Arraial do Cabo, un destino costero ubicado a unos 170 kilómetros de Río, reconocido por su atmósfera relajada, su comunidad pequeña y la amplia oferta de atracciones para realizar al aire libre. Este sitio, además, tiene una población de 26.000 habitantes.
Qué se puede hacer en Arraial do Cabo
El atractivo principal pasa por la diversidad de experiencias al aire libre. Desde excursiones náuticas que conectan con playas como Ilha do Farol y Prainhas do Pontal do Atalaia, hasta jornadas para sumergirse en aguas transparentes y descubrir la fauna marina de la región mediante el snorkel.
Al caer la tarde, las calles del centro se llenan de visitantes que buscan deleitarse por la variedad gastronómica que ofrece el lugar, creando un ambiente animado gracias a sus bares y la atmosfera cálida de Arraial do Cabo.
Dónde queda Arraial do Cabo
Ubicado a 170 kilómetros al norte de Río de Janeiro y próximo a puntos turísticos como Cabo Frío y Búzios, este rincón de la Región de los Lagos se destaca por su tranquilidad y entorno familiar, ideal para quienes quieren desconectarse del ruido de las grandes ciudades.
Cómo llegar a Arraial do Cabo
La forma más habitual de llegar a Arraial do Cabo es volando a Río de Janeiro y luego continuar el recorrido en auto, traslado privado o en autobús desde la terminal Rodoviaria Novo Río. Si bien viajar en bus resulta la opción más económica, aunque la duración del recorrido suele ser extensa.
Te puede interesar
Dejá tu comentario