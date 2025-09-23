Restaurantes en Buenos Aires: el buffet de chocolate imperdible en el Alvear Palace Hotel

Dónde queda "L'Orangerie"

Este emblemático restaurante funciona dentro del prestigioso Alvear Palace Hotel, en plena Recoleta, uno de los barrios más elegantes y tradicionales de Buenos Aires. El edificio se ubica sobre la Avenida Alvear, una de las calles más exclusivas de la ciudad, rodeada de embajadas y cafés históricos. Por otro lado, abre sus puertas todos los días, en un amplio rango horario.

Cómo llegar a "L'Orangerie"

Quienes quieran visitar L’Orangerie pueden llegar de manera sencilla en transporte público. Una opción es utilizar la línea D del subte y bajarse en las estaciones Agüero o Facultad de Medicina, que se encuentran a pocas cuadras.

Otra alternativa es el colectivo, ya que varias líneas recorren tanto la Avenida Santa Fe como la Avenida Alvear, entre ellas la 10, 29, 39, 59 y 152.