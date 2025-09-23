Restaurantes en Buenos Aires: el buffet de chocolate imperdible en el Alvear Palace Hotel
Situado en pleno corazón de Recoleta, este prestigioso recinto abre sus puertas todos los días. Conocé todos los detalles en la nota.
"L'Orangerie" es uno de los restaurantes más distinguidos de Buenos Aires. Su carta combina propuestas saladas y dulces elaboradas con productos de calidad, motivo por el cual atraen a un amplio número de comensales todos los días. Por otro lado, su ambiente es elegante y cálido, aspecto más que valorado por los visitantes..
Este restaurante forma parte del Alvear Palace Hotel, un símbolo porteño desde 1932. Ubicado en pleno corazón de Recoleta, el histórico edificio de cinco estrellas se distingue por su arquitectura clásica y su servicio de primer nivel.
Las especialidades de "L'Orangerie"
Si bien este recinto porteño se distingue por ofrecer las mejores propuestas dulces, también capta la atención con sus platos salados. Estas son las especialidades más elegidas en "L'Orangerie":
- Barra libre de espumante Barón B Rosé - Cuvée Millésimée
- Finger sandwiches
- Chips y preparaciones tibias
- Mini tartas y tortas
- Marquise y mousse
- Hojaldres y crumble cookies
- Macarons y sablée
- Alfajores y profiteroles
- Trufas y bombones
- Fondue de chocolate en rechaud
- Pan de chocolate
Dónde queda "L'Orangerie"
Este emblemático restaurante funciona dentro del prestigioso Alvear Palace Hotel, en plena Recoleta, uno de los barrios más elegantes y tradicionales de Buenos Aires. El edificio se ubica sobre la Avenida Alvear, una de las calles más exclusivas de la ciudad, rodeada de embajadas y cafés históricos. Por otro lado, abre sus puertas todos los días, en un amplio rango horario.
Cómo llegar a "L'Orangerie"
Quienes quieran visitar L’Orangerie pueden llegar de manera sencilla en transporte público. Una opción es utilizar la línea D del subte y bajarse en las estaciones Agüero o Facultad de Medicina, que se encuentran a pocas cuadras.
Otra alternativa es el colectivo, ya que varias líneas recorren tanto la Avenida Santa Fe como la Avenida Alvear, entre ellas la 10, 29, 39, 59 y 152.
