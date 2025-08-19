Sabor e historia: el restaurante en Buenos Aires que se convirtió en un clásico
Ubicado en la zona portuaria, este emblemático restaurante porteño tiene una capacidad para 60 personas. Los detalles en la nota.
Los bodegones clásicos de Buenos Aires comenzaron a emerger de nuevo en la ciudad. Con ambientes cálidos y familiares, estos rincones se encargan de recibir a los comensales con los brazos abiertos y con una amplia carta compuesta por platos caseros, abundantes y a precios accesibles.
Uno de los sitios más destacados se ubica en la zona portuaria, a pocos minutos del centro porteño. Alejado del bullicio, Áncora es uno de los restaurantes más emblemáticos en la actualidad. Este bodegón abre sus puertas todos los días y dispone de una capacidad para 60 personas.
Qué se puede comer en Áncora
En Áncora es normal encontrar preparaciones de calidad, compuesta por ingredientes naturales y frescos que se encargan de componer platos exquisitos y a precios amigables para el bolsillo. Estas son las preparaciones más solicitadas en este bodegón:
- Café
- Medialunas
- Yogurt con granola
- Tostadas
- Pascualina artesanal con masa fina
- Pappardelle caseros con estofado de carne al hueso
- Revuelto Gramajo
- Ojo de bife con puré de coliflor y salsa criolla
- Chivito uruguayo con papas rejilla
- Flan con dulce de leche y crema
- Almendrado con praliné
- Mousse de chocolate con guiños a la infancia
- Bodegas independientes como Zaha, Riccitelli y Antro
- Espumantes
- Blancos naranjos
- Negroni
- Old Fashioned
- Cócteles frescos
Dónde queda Áncora
Áncora se encuentra en el Pasaje Pedro Zanni, una zona cerca del puerto. El lugar ofrece desayunos completos compuestos por café de calidad acompañado de medialunas, tostadas con mermeladas y yogur con granola para arrancar la jornada.
Durante la hora del almuerzo, este sitio ofrece un menú ejecutivo pensado para quienes trabajan cerca, mientras que por la noche se transforma en un espacio más íntimo para disfrutar de una cena familiar.
Cómo llegar a Áncora
Llegar a Áncora es simple y rápido, ya que se encuentra cerca del puerto y está bien conectado con transporte público. Se puede tomar las líneas de colectivo 100, 108, 143, 33, 7, 115 o 150 que pasan por la zona.
Otra opción es el tren, bajando en la estación Retiro de las líneas Mitre, San Martín o Belgrano Norte y caminar algunos metros hasta llegar a destino. Además, también se puede arribar en coche de manera particular.
