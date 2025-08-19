Sabor e historia: el restaurante en Buenos Aires que se convirtió en un clásico

Durante la hora del almuerzo, este sitio ofrece un menú ejecutivo pensado para quienes trabajan cerca, mientras que por la noche se transforma en un espacio más íntimo para disfrutar de una cena familiar.

Cómo llegar a Áncora

Llegar a Áncora es simple y rápido, ya que se encuentra cerca del puerto y está bien conectado con transporte público. Se puede tomar las líneas de colectivo 100, 108, 143, 33, 7, 115 o 150 que pasan por la zona.

Otra opción es el tren, bajando en la estación Retiro de las líneas Mitre, San Martín o Belgrano Norte y caminar algunos metros hasta llegar a destino. Además, también se puede arribar en coche de manera particular.