Qué es la ciclogénesis y por qué está afectando a Buenos Aires: qué fenómenos puede provocar
La ciclogénesis es un fenómeno natural que exige la máxima precaución. Hay alertas por lluvias del Servicio Meteorológico Nacional en el AMBA.
Este martes 19 de agosto de 2025 la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se ve afectada por un fenómeno meteorológico poco habitual que ya comenzó a hacerse sentir con lluvias intensas, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo.
Se trata de la ciclogénesis, un proceso atmosférico que genera preocupación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que mantiene en alerta al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Qué es la ciclogénesis?
La ciclogénesis es el desarrollo o la intensificación de un ciclón en superficie, es decir, una zona de bajas presiones que se forma en la atmósfera y que provoca un aumento de la inestabilidad. Se trata de un fenómeno que puede desarrollarse rápidamente y que suele estar asociado a tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que superan los 70 km/h.
En la región del Río de la Plata, la ciclogénesis no es tan frecuente como en otras partes del mundo, pero cuando ocurre puede tener impactos significativos, ya que interactúa con los sistemas de humedad provenientes del norte del país y con los frentes fríos que llegan desde el sur.
Qué puede provocar en el AMBA
El fenómeno de ciclogénesis en Buenos Aires puede generar:
- Lluvias en cortos períodos de tiempo, con acumulados que en un día pueden superar el promedio mensual.
- Tormentas eléctricas de variada intensidad, algunas con riesgo de granizo.
- Vientos intensos que pueden afectar la infraestructura urbana, con caída de ramas y cortes de luz.
- Crecidas en el Río de la Plata, producto de la combinación de los vientos del sudeste y la baja presión.
El SMN advirtió que este tipo de procesos meteorológicos suelen evolucionar de manera dinámica, por lo que las alertas pueden cambiar de nivel en cuestión de horas.
Recomendaciones ante la ciclogénesis
Las autoridades recomiendan a la población:
- Evitar circular por calles anegadas.
- No refugiarse debajo de árboles por riesgo de caída de ramas.
- Retirar objetos que puedan volarse de balcones o terrazas.
- Seguir las actualizaciones del SMN y Defensa Civil.
La ciclogénesis podría extender su impacto durante toda la jornada, por lo que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se mantienen bajo estricta vigilancia meteorológica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario