Lluvias en cortos períodos de tiempo, con acumulados que en un día pueden superar el promedio mensual.

Tormentas eléctricas de variada intensidad, algunas con riesgo de granizo.

Vientos intensos que pueden afectar la infraestructura urbana, con caída de ramas y cortes de luz.

Crecidas en el Río de la Plata, producto de la combinación de los vientos del sudeste y la baja presión.

El SMN advirtió que este tipo de procesos meteorológicos suelen evolucionar de manera dinámica, por lo que las alertas pueden cambiar de nivel en cuestión de horas.

Recomendaciones ante la ciclogénesis

Las autoridades recomiendan a la población:

Evitar circular por calles anegadas.

No refugiarse debajo de árboles por riesgo de caída de ramas.

Retirar objetos que puedan volarse de balcones o terrazas.

Seguir las actualizaciones del SMN y Defensa Civil.

La ciclogénesis podría extender su impacto durante toda la jornada, por lo que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se mantienen bajo estricta vigilancia meteorológica.