Ahorro garantizado: cuáles son los barrios de Buenos Aires con los alquileres más baratos en agosto
Los precios de los alquileres en la zona norte registraron en julio de 2025 un aumento del 1,7 por ciento y los alquileres acumularon un alza del 23,2 por ciento.
Los precios de los alquileres registraron en julio de 2025 un aumento del 1,7 por ciento y en lo que va del año, los alquileres acumularon un alza del 23,2 por ciento, superando en más de 6 puntos la inflación oficial. La suba fue aún más marcada, con un aumento del 50,7 por ciento en los precios de alquiler.
Un departamento típico de dos ambientes y 50 metros cuadrados en el norte del GBA se alquila por un promedio de $644.540 mensuales. En tanto, una unidad de tres ambientes y 70 m2 ronda los $888.122 por mes, siendo los departamentos más grandes los que experimentaron los aumentos más fuertes durante el año.
Los 5 barrios más baratos del GBA para alquilar en agosto
En cuanto a la variación por barrios, Olivos es el más caro para alquilar, con un precio medio de $791.416. Le siguen La Lucila ($779.072) y Vicente López ($761.170), que completan el podio de los más exclusivos.
Por el contrario, Boulogne Sur Mer es el barrio más accesible con un promedio de $477.838, seguido por Villa Lynch ($503.221) y José León Suarez ($515.510).
En la zona oeste-sur del Gran Buenos Aires, los alquileres tuvieron un aumento del 3,1% en julio y acumulan en 2025 un alza del 27,6%, que supera la inflación anual del 36,3% con un ajuste real del 10,6%. En el último año, los precios subieron un 66,3%.
Ahí, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor promedio de $521.815 mensuales, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por alrededor de $701.695. Santos Lugares lidera la lista de barrios más caros, con un alquiler medio de $651.732, seguido por Sáenz Peña ($625.506) e Ituzaingó ($600.772). Las opciones más económicas son González Catán ($339.712) y Gregorio de Laferrere ($375.592).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario