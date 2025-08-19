Ahorro garantizado: cuáles son los barrios de Buenos Aires con los alquileres más baratos en agosto

En la zona oeste-sur del Gran Buenos Aires, los alquileres tuvieron un aumento del 3,1% en julio y acumulan en 2025 un alza del 27,6%, que supera la inflación anual del 36,3% con un ajuste real del 10,6%. En el último año, los precios subieron un 66,3%.

Ahí, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor promedio de $521.815 mensuales, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por alrededor de $701.695. Santos Lugares lidera la lista de barrios más caros, con un alquiler medio de $651.732, seguido por Sáenz Peña ($625.506) e Ituzaingó ($600.772). Las opciones más económicas son González Catán ($339.712) y Gregorio de Laferrere ($375.592).