Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores: ¿se suspende por el mal tiempo?

Otro aspecto a considerar será el de los accesos al estadio, ya que la capacidad estará colmada: Racing agotó todas sus localidades y lo mismo sucedió con la parcialidad de Peñarol. Por lo tanto, todo quedará supeditado a lo que defina Roldán en su inspección final. Hasta entonces, el partido sigue en pie para las 21.30 y seguramente se trate de una de las series más apasionantes de la competencia que ya ingresó en un momento de mata mata que genera muchas expectativas en los hinchas del fútbol en general.