Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores: ¿se suspende por el mal tiempo?
El partido está programado para las 21.30 y la lluvia en Buenos Aires genera un interrogante respecto a si estarán dadas las condiciones para jugarlo.
Racing y Peñarol de Uruguay deben disputar este martes, desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la intensa lluvia que cae sobre Buenos Aires desde anoche instaló la duda respecto a si el encuentro podrá jugarse con normalidad.
Por ahora, la Conmebol no emitió ninguna comunicación oficial, por lo que el cronograma se mantiene como estaba previsto. La decisión final quedará en manos del árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien al llegar al estadio recorrerá el campo de juego para evaluar si está en condiciones de garantizar el desarrollo normal del partido.
Las primeras imágenes del césped del Cilindro mostraron un terreno que, pese a la cantidad de agua caída, aparenta estar en buen estado. Sin embargo, el Servicio Meteorológico anticipa que las lluvias continuarán de manera persistente hasta cerca del horario programado para el inicio del juego dónde el equipo de Gustavo Costas buscará remontar el partido teniendo en cuenta que en la ida cayó 1-0 en Montevideo.
Otro aspecto a considerar será el de los accesos al estadio, ya que la capacidad estará colmada: Racing agotó todas sus localidades y lo mismo sucedió con la parcialidad de Peñarol. Por lo tanto, todo quedará supeditado a lo que defina Roldán en su inspección final. Hasta entonces, el partido sigue en pie para las 21.30 y seguramente se trate de una de las series más apasionantes de la competencia que ya ingresó en un momento de mata mata que genera muchas expectativas en los hinchas del fútbol en general.
La probable formación de Racing para recibir a Peñarol en la Copa Libertadores
La probable formación de Racing para recibir a Peñarol sería con Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Elías Torres o Duván Vergara.
