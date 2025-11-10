Sabores que atraviesan generaciones en el corazón de Monserrat
Liliana Helueni ofrece una experiencia que rescata la cocina árabe-sefaradí, con recetas transmitidas de generación en generación y elaboradas con la dedicación de una familia que lleva más de cien años unida por la gastronomía.
En el barrio de Monserrat, lejos de los polos gastronómicos más concurridos, Liliana Helueni se sostiene sobre una historia familiar que comenzó con el abuelo de Liliana, continuó con su padre y hoy sigue viva en las manos de ella y su hija Mariel. Juntas, llevan adelante un proyecto que combina tradición, calidez y oficio. La madre se ocupa de la cocina, la materia prima y el desarrollo de los platos, mientras que la hija está a cargo de la atención, la comunicación y el día a día del negocio. Esa sinergia entre generaciones se refleja en cada detalle: los comensales perciben la familiaridad, el servicio cercano y una propuesta genuina.
La carta, amplia y variada, se centra en la culinaria árabe con bases sefaradíes. Para comenzar, se destacan los clásicos lahmayin abiertos, empanadas árabes de carne con salsa agridulce; el kibbe frito, los boios, el falafel y los muarrak de queso o verdura, entre otras opciones. También hay hummus, babaganush y tabule, preparados en el momento, con el sabor casero que caracteriza al lugar.
Entre los principales, los platos de olla son los más pedidos del lugar. Con cocciones largas y recetas tradicionales, incluyen alternativas como yabrak de parra (niños envueltos en hoja de parra con carne y arroz), mejshi cusa (zucchini rellenos), salayan con guarnición, bame fresca, pollo persa, pastrón al horno o arroz pilaf con pollo desmenuzado. Cada preparación mantiene el espíritu de las comidas familiares y de las festividades que marcan la identidad de esta gastronomía.
Los postres completan la experiencia con dulces típicos como mamul, kadaif, baklava y dedos de novia, elaborados con frutos secos y almíbares especiados. Se pueden acompañar con café a la turca o té de menta, ideales para cerrar el almuerzo con un toque tradicional.
Además, de lunes a viernes al mediodía, Liliana Helueni suma un menú ejecutivo pensado para quienes buscan comer bien y rápido, sin resignar calidad. Por $15 000 incluye bebida, una entrada a elección entre boios, sembusak, knishes, lahmayin abierto o tabule, y un plato principal, como arroz pilaf con pollo, salayan con arroz o sándwich de falafel con hummus y tabule.
La propuesta se completa con opciones para llevar y delicatessen artesanales: jalá dulce o salada, queso feta, pan árabe y labán, entre otras. En un ambiente ameno y familiar, Liliana Helueni confirma que la verdadera cocina árabe se disfruta mejor cuando se comparte.
Dirección: Santiago del Estero 244, Monserrat.
Instagram: @lilianahelueni
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario