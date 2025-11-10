Sabores que atraviesan generaciones en el corazón de Monserrat

En el barrio de Monserrat, lejos de los polos gastronómicos más concurridos, Liliana Helueni se sostiene sobre una historia familiar que comenzó con el abuelo de Liliana, continuó con su padre y hoy sigue viva en las manos de ella y su hija Mariel. Juntas, llevan adelante un proyecto que combina tradición, calidez y oficio. La madre se ocupa de la cocina, la materia prima y el desarrollo de los platos, mientras que la hija está a cargo de la atención, la comunicación y el día a día del negocio. Esa sinergia entre generaciones se refleja en cada detalle: los comensales perciben la familiaridad, el servicio cercano y una propuesta genuina.