Sandra Pettovello cambió la fecha de pago de Anses durante el Mundial 2026 por los feriados de junio

El organismo previsional ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, hizo oficial el cronograma con las modificaciones en las fechas de cobro correspondientes al mes de junio. Los cambios afectan a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, quienes deberán estar atentos a las alteraciones generadas por los feriados y el Mundial 2026.