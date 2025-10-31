Según la IA, esto es lo que más atrae a una persona en una primera cita

También se destacaron frases que transmiten desesperación o dependencia, como “necesito estar con alguien” o “no quiero quedarme solo/a”. Este tipo de declaraciones suelen generar el efecto contrario al buscado: alejan en lugar de acercar.

La inteligencia artificial concluyó que el atractivo real en una primera cita no tiene que ver con la apariencia ni con seguir un libreto, sino con ser auténtico, mostrar interés genuino y proyectar calma. En tiempos donde la conexión muchas veces se mide en likes, este hallazgo recuerda que lo más humano sigue siendo lo más irresistible: la autenticidad.