Los feriados confirmados para el 2026 y los fines de semana largo que se vienen

El calendario del 2026 llega con cambios importantes en los feriados trasladables y nuevas reglas que apuntan a fomentar el turismo.
El Decreto 614/2025, firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, introduce una modificación clave: los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes posterior. Hasta ahora, esto no estaba contemplado de forma explícita por la ley, y el cambio permitirá más fines de semana extendidos en el 2026.
Además, se designó a la Jefatura de Gabinete como autoridad encargada de decidir cada traslado, lo que le da mayor flexibilidad al Gobierno para definir fechas que favorezcan el movimiento turístico y los días de descanso. De esta manera, el nuevo esquema busca equilibrar el trabajo y el ocio sin alterar las fechas históricas que se conmemoran.
Calendario de feriados 2026
Con las nuevas disposiciones, el calendario oficial queda compuesto por feriados inamovibles y trasladables. Los primeros mantienen su fecha fija, mientras que los segundos podrán ajustarse según lo disponga el Ejecutivo.
Feriados inamovibles 2026:
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 y viernes 3 de abril: Malvinas y Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026:
Miércoles 17 de junio: Güemes (posible traslado)
Lunes 17 de agosto: San Martín (confirmado)
Lunes 12 de octubre: Diversidad Cultural (confirmado)
Viernes 20 de noviembre: Soberanía Nacional (confirmado)
Fines de semana largos del 2026
Con esta nueva reglamentación, el año próximo contará con varios fines de semana extendidos que favorecerán escapadas y turismo interno.
Entre los más destacados figuran:
Del sábado 14 al martes 17 de febrero, por Carnaval.
Del jueves 2 al domingo 5 de abril, por Semana Santa y Día de Malvinas.
Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.
Todavía resta definir si el Gobierno sumará feriados “puente” adicionales, una medida habitual para incentivar el turismo en temporadas bajas.
