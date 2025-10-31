Los feriados confirmados para el 2026 y los fines de semana largo que se vienen

Miércoles 17 de junio: Güemes (posible traslado)

Lunes 17 de agosto: San Martín (confirmado)

Lunes 12 de octubre: Diversidad Cultural (confirmado)

Viernes 20 de noviembre: Soberanía Nacional (confirmado)

Fines de semana largos del 2026

Con esta nueva reglamentación, el año próximo contará con varios fines de semana extendidos que favorecerán escapadas y turismo interno.

Entre los más destacados figuran:

Del sábado 14 al martes 17 de febrero , por Carnaval.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril , por Semana Santa y Día de Malvinas.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Todavía resta definir si el Gobierno sumará feriados “puente” adicionales, una medida habitual para incentivar el turismo en temporadas bajas.