Cuál es el signo del zodíaco más divertido entre sus amigos, según la inteligencia artificial

Su humor es adaptable: sabe cuándo ser irónico, sarcástico o ligero, siempre logrando que todos se sientan incluidos y que la conversación fluya sin pausas aburridas.

Por último, Leo completa este trío de signos que garantizan diversión y buen ambiente. Con su presencia imponente, confianza natural y humor contagioso, los leoninos disfrutan ser el centro de atención. Les encanta contar anécdotas, dramatizar historias y asegurarse de que cada persona se sienta parte del momento.

Su carisma convierte cualquier situación cotidiana en un espectáculo entretenido, logrando que incluso los amigos más reservados se animen a reír y a participar. En conjunto, estos tres signos —Sagitario, Géminis y Leo— son los encargados de que la reunión nunca decaiga y que todos salgan con una sonrisa y ganas de repetir el encuentro.