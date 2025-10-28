La mejor canción de la historia de los mundiales, según la IA
La canción oficial del Mundial, que acompaña el campeonato, ya tiene su tema más escuchado, según un análisis realizado por inteligencia artificial.
Según un análisis de inteligencia artificial, pocas canciones oficiales de los Mundiales de fútbol lograron el impacto global de “Waka Waka (This Time for Africa)”, interpretada por Shakira para Sudáfrica 2010. Acá te contamos cuál es la mejor canción según la tecnología.
Con su mezcla de pop, ritmos africanos y el carisma de la cantante colombiana, el tema se convirtió en un éxito instantáneo, alcanzando el número uno en más de 50 países y superando 3 mil millones de reproducciones en YouTube.
Más allá de lo musical, Waka Waka reflejó la energía y la esperanza del primer Mundial en África, transmitiendo un mensaje de unidad y celebración de la diversidad que sigue resonando entre fanáticos de todas las generaciones.
La mejor canción del mundial, según la IA
Waka Waka no solo acompañó uno de los Mundiales más memorables, con el triunfo de España y figuras como Iniesta y Forlán, sino que se convirtió en un símbolo de alegría colectiva.
Desde su estreno, ningún otro tema logró igualar su impacto cultural y popularidad global, siendo considerada por críticos y fanáticos la mejor canción de un Mundial de fútbol. Este es un repaso por los temas que marcaron generaciones y dejaron huella en distintas ediciones del torneo:
“Waka Waka (This Time for Africa)” – Shakira (Sudáfrica 2010)
La más exitosa y reproducida de la historia, un verdadero himno universal.
“La Copa de la Vida” – Ricky Martin (Francia 1998)
Clásico latino que llevó la energía del fútbol a los escenarios de todo el mundo.
“Wavin’ Flag” – K’naan (Sudáfrica 2010, tema de Coca-Cola)
Inspiradora y emotiva, adoptada por millones como canción de esperanza.
“We Are One (Ole Ola)” – Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (Brasil 2014)
Mezcla de pop y samba que acompañó el colorido Mundial brasileño.
“Dreamers” – Jungkook (BTS) y Fahad Al Kubaisi (Qatar 2022)
Con un mensaje de unidad global, representó a la nueva generación de fanáticos.
“El Mundial” – Ennio Morricone (España 1982)
Himno instrumental que marcó los comienzos de la tradición musical mundialista.
“We Are the Champions” – Queen (himno no oficial)
Aunque no fue creado específicamente para un Mundial, se convirtió en la canción más coreada en celebraciones futboleras.
Desde los coros en los estadios hasta los videoclips que recorren el planeta, las canciones mundialistas son mucho más que un acompañamiento: forman parte de la identidad del torneo. Entre todas ellas, Waka Waka sigue resonando como el latido universal del fútbol.
