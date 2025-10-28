 La mejor canción de la historia de los mundiales, según la IA

“Waka Waka (This Time for Africa)” – Shakira (Sudáfrica 2010)

Embed - Shakira - Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA World Cup™ Song)

La más exitosa y reproducida de la historia, un verdadero himno universal.

“La Copa de la Vida” – Ricky Martin (Francia 1998)

Embed - La Copa De La Vida (La Canción Oficial De La Copa Mundial, Francia '98) Spanish (Spanglish)

Clásico latino que llevó la energía del fútbol a los escenarios de todo el mundo.

“Wavin’ Flag” – K’naan (Sudáfrica 2010, tema de Coca-Cola)

Embed - K'NAAN - Wavin' Flag (Coca-Cola Celebration Mix)

Inspiradora y emotiva, adoptada por millones como canción de esperanza.

“We Are One (Ole Ola)” – Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte (Brasil 2014)

Embed - We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix)

Mezcla de pop y samba que acompañó el colorido Mundial brasileño.

“Dreamers” – Jungkook (BTS) y Fahad Al Kubaisi (Qatar 2022)

Embed - Jung Kook (of BTS) featuring Fahad Al Kubaisi - Dreamers | FIFA World Cup 2022 Soundtrack

Con un mensaje de unidad global, representó a la nueva generación de fanáticos.

“El Mundial” – Ennio Morricone (España 1982)

Embed - Canción Oficial España 1982 | "El Mundial"

Himno instrumental que marcó los comienzos de la tradición musical mundialista.

“We Are the Champions” – Queen (himno no oficial)

Embed - Queen - We Are The Champions (Live)

Aunque no fue creado específicamente para un Mundial, se convirtió en la canción más coreada en celebraciones futboleras.

Desde los coros en los estadios hasta los videoclips que recorren el planeta, las canciones mundialistas son mucho más que un acompañamiento: forman parte de la identidad del torneo. Entre todas ellas, Waka Waka sigue resonando como el latido universal del fútbol.