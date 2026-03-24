Signos del zodíaco: conocé cuál es el más orgulloso y el que nunca admite sus errores según el horóscopo

horoscopo Las predicciones de los signos del zodíaco

De acuerdo con la astrología, entre los signos del zodíaco, Leo suele vincular equivocarse con perder autoridad. El horóscopo explica que su deseo de ser admirado lo lleva a mantener su postura incluso cuando sería más conveniente dar el brazo a torcer.

Otro aspecto clave que destacan los especialistas es su orgullo emocional. En muchos casos, dentro de los signos del zodíaco, Leo no solo defiende sus ideas, sino también la imagen que proyecta, por lo que reconocer una falla puede resultar especialmente difícil.

En definitiva, la astrología muestra que todos los signos del zodíaco tienen virtudes y debilidades, pero el horóscopo posiciona a Leo como uno de los más orgullosos. Por eso, quienes lo rodean saben que discutir con este signo requiere paciencia y mucha inteligencia emocional.