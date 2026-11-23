Beneficios en supermercados: la guía de descuentos y reintegros para las compras del día a día
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Qué supermercados tienen descuentos con Cuenta DNI
Los beneficios cambian según el día y el supermercado. Para organizar las compras y aprovechar las promociones, este es el cronograma semanal:
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Lunes: Día ofrece un 20% de descuento sin tope de reintegro. Se puede pagar con Cuenta DNI mediante la opción NFC.
Martes: el mayorista Nini tiene un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por persona y por martes.
Miércoles: Carrefour ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro, con una compra mínima de $15.000. En La Anónima también hay un 10% de ahorro, con un tope de $5.000 por persona.
Jueves: Coto tiene un 30% de descuento sin tope de reintegro al pagar con NFC desde la aplicación. ChangoMás ofrece un 20% de ahorro, también con NFC, sin tope ni mínimo de compra.
Viernes y sábados: Supercoop ofrece un 15% de descuento pagando con Cuenta DNI.
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