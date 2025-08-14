Tesoro escondido en Buenos Aires: el bodegón de barrio con platos abundantes y una historia de fútbol

Una de las opciones más elegidas durante el último tiempo se encuentra en Villa Libertad, San Martín. "La Carpita" es más que un simple y clásico bodegón, es el punto de encuentro de amigos, la cita con la pareja y el lugar donde Juan Román Riquelme dio sus primeros pasos: este restaurante funciona dentro del club donde el actual presidente de Boca comenzó a marcar sus primeros goles.