Tesoro escondido en Buenos Aires: el bodegón de barrio con platos abundantes y una historia de fútbol
Situado dentro del club donde debutó Riquelme, este sitio tiene como premisa brindar un ambiente cálido y familiar. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires que integran el circuito gastronómico tienen un fuerte arraigo por las pasiones argentinas, que van desde la comida casera y abundante hasta el fútbol, el deporte más popular de esta tierra. Por este motivo, se pueden encontrar diferentes propuestas que fusionan este amor para lograr ambientes cálidos y familiares.
Una de las opciones más elegidas durante el último tiempo se encuentra en Villa Libertad, San Martín. "La Carpita" es más que un simple y clásico bodegón, es el punto de encuentro de amigos, la cita con la pareja y el lugar donde Juan Román Riquelme dio sus primeros pasos: este restaurante funciona dentro del club donde el actual presidente de Boca comenzó a marcar sus primeros goles.
Las especialidades de "La Carpita"
La carta de este sitio se destaca por incluir diferentes preparaciones, que van desde clásicos argentinos hasta comidas internacionales. Sin embargo, todas tienen un punto en común: su porción abundante.
- Milanesa
- Lomo al champiñón acompañado de papas
- Parrillada variada con cortes tradicionales
- Pastas caseras
- Guisos
- Pizzas
- Pan casero
- Empanadas
- Tortilla
- Bife de chorizo
- Budín de pan
- Queso y dulce
- Helado
- Flan
Dónde queda "La Carpita"
"La Carpita" se ubica en Presidente Montt 2458, a solo un par de cuadras de la estación Tropezón del tren San Martín, dentro de la histórica Sociedad de Fomento de Villa Libertad. Por otra parte, este rincón gastronómico abre de martes a domingos, de 10 a 15 y de 20 a 23:30, ofreciendo un completo y tradicional.
Cómo llegar a "La Carpita"
Aunque hay varias líneas de colectivo que pasan cerca, la mejor opción para llegar a este destino es a través del tren San Martín, ya que la estación Tropezón se encuentra a metros del establecimiento. Además, también se puede acceder en auto de manera particular y rápida.
