Bodegón en Buenos Aires: el restaurante marplatense donde los platos son tan gigantes que se volvieron virales
Este sitio combina lo mejor de la gastronomía costera con platos abundantes y a precios económicos, motivo por el cual se convirtió en un punto de referencia. Los detalles en la nota.
Buenos Aires cuenta con diferentes opciones de bodegones clásicos, cada uno encargado de ofrecer diferentes preparaciones que cautivan el paladar de hasta los comensales más exigentes. Dentro de este amplio abanico se encuentra "El Viejo Bodegón City", situado en Mar del Plata y encargado de agasajar a cientos de personas todos los días.
Este sitio ofrece preparaciones típicas de la ciudad costera, con porciones abundantes y precios accesibles que lo convirtieron en un punto de referencia en la zona. Uno de los platos más solicitados es el lenguado al roquefort, destacado por la gran combinación entre el pescado y el queso azul.
Las especialidades de "El Viejo Bodegón City"
Con una amplia carta para degustar, cada comensal cuenta con diferentes opciones para deleitar su paladar como nunca antes. Estas son las especialidades de "El Viejo Bodegón City":
- Lenguado con salsa de queso roquefort
- Milanesas clásicas y napolitanas
- Variedad de pescados y mariscos frescos
- Raviolones Santino
- Sorrentinos
- Ñoquis de papa
- Parrillada
- Locro
- Empanadas
- Queso y dulce
- Flan
- Budín de pan
Dónde queda "El Viejo Bodegón City"
El restaurante está situado en la calle Alberti 1902, una zona reconocida por su excelente ubicación y accesibilidad. Este sitio, que ofrece un ambiente cálido y acogedor, abre sus puertas todos los días de 12 a 15 y de 20 a 00, ideal para disfrutar de almuerzos o cenas acompañados por amigos o familiares.
Cómo llegar a "El Viejo Bodegón City"
Uno de los aspectos más destacados es su facilidad para llegar. Al estar ubicado en una de las esquinas más céntricas de la ciudad costera, varías líneas de colectivo, como la 543, 571 o 593, tienen paradas a metros de este emblemático bodegón. Además, también se puede acceder de manera particular en auto.
