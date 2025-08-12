Bodegón en Buenos Aires: el restaurante marplatense donde los platos son tan gigantes que se volvieron virales

Cómo llegar a "El Viejo Bodegón City"

El Viejo Bodegón City 3 Este sitio ofrece un ambiente cálido y acogedor, perfecto para ir con amigos.

Uno de los aspectos más destacados es su facilidad para llegar. Al estar ubicado en una de las esquinas más céntricas de la ciudad costera, varías líneas de colectivo, como la 543, 571 o 593, tienen paradas a metros de este emblemático bodegón. Además, también se puede acceder de manera particular en auto.