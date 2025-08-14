Un concurso británico para visitar las Malvinas genera el repudio bonaerense

image

Más allá de cuestionar la convocatoria británica, Carlos Bianco también dirigió críticas al Gobierno nacional liderado por Javier Milei, al que acusó de adoptar una postura de “subordinación y entrega” en la cuestión Malvinas. “Milei termina siempre en el mismo lugar: un país más débil y dependiente. Por eso, tenemos la obligación de reposicionar a la Argentina como una nación soberana en el sistema internacional, en función de un proyecto de desarrollo”, sostuvo el ministro, evidenciando la diferencia de enfoques entre la provincia y la administración central.