Tornquist: el pueblo de las sierras bonaerenses con cascadas y senderos para hacer trekking
Queda a 587 km de CABA y aloja al Cerro Ventana. Ofrece caminatas para todos los niveles, desde la Garganta del Diablo hasta piletones naturales.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
El trekking es una opción saludable para divertirse bajo el sol y para conocer nuestro territorio. Los recorridos más cortos se vuelven un plan atractivo para las salidas de las familias. Para eso el lugar ideal es Tornquist.
Qué se puede hacer en Tornquist
El partido de Tornquist es un destino ideal para quienes aprecien la naturaleza. El Cerro Ventana es el gran protagonista de la provincia en el turismo aventura por sus 1.134 metros de altura. Esta formación rocosa se puede recorrer en una caminata de tres horas.
Una de las principales atracciones de la zona es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, un espacio de 67 kilómetros cuadrados que se fundó en 1937 para preservar la belleza paisajística del lugar.
En él se pueden recorrer los siguientes senderos:
Caminos guiados:
Hueco de la Ventana: Un recorrido que requiere un gran esfuerzo físico por su altura y por las seis horas de travesía entre la ida y la vuelta. La recompensa será ver un hermoso hueco natural entre las rocas.
Garganta del diablo: Esta excursión también se realiza en grupo por sus 6 horas de extensión. La misma se dirige hacia un salto de agua que se encuentra entre las piedras.
Garganta Olvidada: Este camino conlleva una caminata de una hora de ida y vuelta. Su sendero sigue el cuse de un arroyo hasta una cascada. Este camino está habilitado hasta las 15:30 horas.
Piletones Naturales: Una excursión de menor esfuerzo físico porque sólo requiere una caminata de dos horas de ida y vuelta. Las mismas permiten acceder a unas piscinas naturales, que están abiertas hasta las 15 horas.
Dónde queda Tornquist
Tornquist queda en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, en la región de las Sierras de Ventania, a unos 587 km de la Ciudad de Buenos Aires y a 76 km de Bahía Blanca,
Cómo llegar a Tornquist
Sí se toma de referencia la Ciudad de Bahía Blanca, los turistas tendrán que emprender un viaje de poco más de una hora. Ellos tendrán que tomar la Ruta Nacional 33 hasta llegar a su destino para poder disfrutar del mejor turismo aventura de la provincia.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario