Tornquist: el pueblo de las sierras bonaerenses con cascadas y senderos para hacer trekking

Caminos guiados:

Hueco de la Ventana: Un recorrido que requiere un gran esfuerzo físico por su altura y por las seis horas de travesía entre la ida y la vuelta. La recompensa será ver un hermoso hueco natural entre las rocas.

Garganta del diablo: Esta excursión también se realiza en grupo por sus 6 horas de extensión. La misma se dirige hacia un salto de agua que se encuentra entre las piedras.

Garganta Olvidada.png Garganta Olvidada. (Foto: Secretaría de Turismo Tornquist).

Garganta Olvidada: Este camino conlleva una caminata de una hora de ida y vuelta. Su sendero sigue el cuse de un arroyo hasta una cascada. Este camino está habilitado hasta las 15:30 horas.

Piletones Naturales: Una excursión de menor esfuerzo físico porque sólo requiere una caminata de dos horas de ida y vuelta. Las mismas permiten acceder a unas piscinas naturales, que están abiertas hasta las 15 horas.

Dónde queda Tornquist

Tornquist queda en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, en la región de las Sierras de Ventania, a unos 587 km de la Ciudad de Buenos Aires y a 76 km de Bahía Blanca,

Cómo llegar a Tornquist

Sí se toma de referencia la Ciudad de Bahía Blanca, los turistas tendrán que emprender un viaje de poco más de una hora. Ellos tendrán que tomar la Ruta Nacional 33 hasta llegar a su destino para poder disfrutar del mejor turismo aventura de la provincia.