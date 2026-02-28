Truco casero: el secreto para cocinar unas pastas riquísimas
Con un simple truco casero, la chef e influencer Roberta revela el método preciso para hervir la pasta, lograr textura y sabor de nivel profesional.
Un sencillo truco casero compartido por la chef e influencer italiana Roberta arrasó en redes al mostrar cómo cocinar la pasta con resultados dignos de cocina italiana. En un corto video de TikTok, explicó que no hacen falta procesos complicados, sino prestar atención a pasos clave que suelen pasarse por alto en casa.
“El secreto para hervirla como en Italia es darle espacio”, aseguró. El consejo se volvió viral, acumuló miles de reacciones y puso sobre la mesa los errores más comunes al hervir pasta en la cocina diaria.
El secreto para cocinar unas pastas riquísimas
Uno de los errores más comunes al cocinar pasta en casa es usar poca agua, según advierte la chef italiana Roberta. La proporción adecuada es 1 litro por cada 100 gramos de pasta, lo que permite que los fideos se muevan libremente, no se peguen y eviten soltar almidón en exceso.
Así se consigue una cocción uniforme y una textura firme. También recomienda no partir los espaguetis para que entren en la olla: al colocarlos enteros en agua hirviendo, se ablandan solos y conservan mejor su forma y mordida.
Otro paso clave es sumar la sal en la pasta cuando el agua ya está en ebullición. La medida sugerida es una cucharada por litro para que los fideos absorban el sabor de manera pareja, un detalle que influye directamente en el resultado final. La chef también aconseja retirar la pasta entre dos y tres minutos antes del tiempo indicado en el paquete y terminar la cocción en la salsa para lograr el clásico punto al dente.
Además, destaca el valor del agua de cocción, rica en almidón: reservar una parte y agregarla a la preparación permite mantecar la pasta y obtener una salsa cremosa sin necesidad de crema.
Elegir el formato correcto según la salsa también marca la diferencia: pastas largas con salsas livianas, pastas cortas con salsas más densas y pastas rellenas en recetas suaves. Con estos consejos simples, cualquiera puede mejorar cómo hervir pasta y acercarse al auténtico sabor italiano en casa.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario