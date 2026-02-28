Truco casero: el secreto para cocinar unas pastas riquísimas

Además, destaca el valor del agua de cocción, rica en almidón: reservar una parte y agregarla a la preparación permite mantecar la pasta y obtener una salsa cremosa sin necesidad de crema.

Elegir el formato correcto según la salsa también marca la diferencia: pastas largas con salsas livianas, pastas cortas con salsas más densas y pastas rellenas en recetas suaves. Con estos consejos simples, cualquiera puede mejorar cómo hervir pasta y acercarse al auténtico sabor italiano en casa.