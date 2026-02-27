 Truco casero: la clave de envolver una cebolla en papel film

picar cebolla

Además, el envoltorio reduce el contacto directo con otros productos y baja el riesgo de contaminación cruzada. Para reforzar la conservación, se recomienda guardar la cebolla ya envuelta dentro de un recipiente hermético o táper: así se suma una barrera extra de protección, se mejora la higiene y se mantiene el orden en la refrigeración, especialmente cuando hay comidas listas para consumir.