Descubrí Brasil: el pueblo con avistamiento de delfines y tradición pesquera
Una de sus grandes atracciones son las olas constantes de las playas Ferrugem y Silveira, ideales para surfear. Se ubica cerca de Florianópolis. Dónde queda y qué hacer.
Garopaba, en el sur de Brasil, cautiva con sus playas extensas y paisajes naturales, perfectos para maravillarse con sus atardeceres o realizar diferentes actividades acuáticas gracias a sus olas constantes. Además, el avistamiento de animales marinos a una de las principales fuentes de atracciones, atrapando la atención de cientos de turistas durante cada año.
En Sudamérica, destinos como este combinan naturaleza, tranquilidad y aire libre, ofreciendo escapes perfectos para quienes buscan desconectarse de la rutina diaria. Es por este motivo que el turismo en el continente creció a pasos exponenciales durante el último tiempo, disponiendo de diversas opciones para satisfacer las necesidades de los turistas.
Qué se puede hacer en Garopaba
En Garopaba, los visitantes pueden pasear por playas de aguas serenas como Praia da Vigia y Garopaba central, perfectas para nadar, descansar y disfrutar del sol. Quienes buscan aventura encuentran en Ferrugem y Silveira olas consistentes para surfear, rodeados de dunas y vegetación autóctona.
También se pueden recorrer senderos hacia miradores con vistas panorámicas del litoral, explorar bahías resguardadas donde es posible avistar delfines y aves marinas o simplemente conectarse con la tranquilidad del entorno natural.
Dónde queda Garopaba
Ubicado en la costa sur de Brasil, en Santa Catarina y cerca de Florianópolis, este pequeño pueblo costero ofrece un equilibrio entre el mar y la naturaleza. Rodeado de dunas y playas, brinda un lugar tranquilo para relajarse lejos del bullicio de los grandes epicentros.
Cómo llegar a Garopaba
Desde Florianópolis, se puede llegar por la BR-101 hacia el sur y luego tomar la SC-434, un trayecto de unos 90 kilómetros que dura aproximadamente una hora y media. También es posible ir desde el aeropuerto en auto o transfer, aunque hay autobuses que conectan directamente con el pueblo costero.
