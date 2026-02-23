El truco casero definitivo para evitar que las bananas atraigan mosquitas e insectos en tu cocina

Un truco casero clave para que las bananas no atraigan insectos empieza por algo que muchos pasan por alto: la limpieza profunda de la cáscara y el control de la maduración durante el almacenamiento. Desde la cosecha hasta la verdulería, la superficie de la fruta puede acumular polvo, esporas, restos de agroquímicos y microorganismos ambientales.