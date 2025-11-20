Truco casero: la manera de aliviar la migraña en sencillos pasos

migrañas

Ante los primeros síntomas, conviene hidratarse bien, no saltarse comidas y aplicar alivio rápido con descanso en un lugar oscuro, compresas frías o una dosis pequeña de cafeína. El ejercicio, el descanso adecuado y la gestión emocional también cumplen un papel preventivo.

Según Álex Rovira, muchas migrañas están vinculadas al estrés crónico o problemas emocionales, por lo que un enfoque integral que combine hábitos saludables, cuidados físicos y apoyo psicológico es la clave para un manejo efectivo.