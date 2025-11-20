Desubrí Chile en 2026: el destino con mucha cultura y paisajes parecidos a la Patagonia
Perfecto para conectar con la naturaleza, este bello sitio chileno forma parte de la comuna de Alto Biobío, en el corazón de la cordillera. Los detalles en la nota.
Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y elegir un destino no siempre es sencillo, especialmente en una región como Sudamérica, donde las propuestas abundan. Lo cierto es que los sitios del territorio sudamericano están cargados de naturaleza, cultura y una rica gastronomía.
Chile es uno de los países que más creció en materia de turismo durante el último tiempo, consolidándose como una opción atractiva para quienes buscan tranquilidad y paisajes imponentes. En el sur del país se encuentra Ralco, un rincón rodeado de naturaleza y perfecto para realizar una escapada en compañía de amigos o familiares.
Qué se puede hacer en Ralco
Ralco invita a disfrutar de la naturaleza en estado puro. Quienes lo visitan pueden explorar senderos que se adentran entre montañas y bosques, cruzar lagos de agua cristalina o caminar a metros del volcán Callaqui. Por este motivo, es un destino ideal para quienes buscan aire libre, tranquilidad y actividades en pleno contacto con la naturaleza.
El pueblo también brinda una conexión directa con la cultura pehuenche. Es posible visitar espacios donde artesanos locales muestran sus trabajos, conocer sus técnicas tradicionales y adquirir piezas únicas. Además, se ofrecen recorridos guiados que permiten descubrir la historia del lugar y comprender la identidad de su comunidad.
Dónde queda Ralco
Este atrapante sitio está situado en la Cordillera de los Andes, dentro del territorio de Alto Biobío, en el sur de Chile. Se trata de una localidad rodeada de montañas, vegetación y cursos de agua que obtienen como resultado un escenario difícil de encontrar en otro lugar del mundo.
Cómo llegar a Ralco
Para llegar a Ralco, lo más práctico es partir desde la ciudad de Los Ángeles y seguir la ruta Q-61 que conecta con Alto Biobío. Son unos 90 kilómetros, con tramos pavimentados y otros de ripio. El recorrido tiene una duración que ronda los 90 minutos en auto.
