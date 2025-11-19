Ahora que se vino el calor: el truco casero para limpiar los filtros del aire acondicionado
El aire acondicionado necesita cuidados, pero hay un truco casero que permite dejar los filtros impecables sin poner un peso y sin llamar a un técnico.
Un truco casero permite mantener el aire acondicionado en buenas condiciones al final de cada temporada, incluso sin que el equipo presente fallas, ya que ayuda a limpiar los filtros donde se juntan polvo, polen, bacterias y hongos. Este método sencillo evita gastos extras y mejora el rendimiento del aparato.
Quienes usan un modelo con bomba de calor necesitan reforzar aún más el cuidado y repetir la limpieza al menos dos veces al año, dado que el equipo trabaja durante más meses.
Por qué es importante limpiar los filtros del aire acondicionado
Mantener limpios los filtros del aire acondicionado es clave para que el equipo funcione bien y el aire circule sin suciedad. El polvo, polen y bacterias que se acumulan pueden afectar la eficiencia del aparato y la calidad del ambiente, provocando malos olores y posibles molestias respiratorias. Un mantenimiento regular asegura que el aire llegue limpio y que el equipo dure más tiempo.
Paso a paso: cómo limpiar los filtros de forma eficaz
Para que el aire acondicionado vuelva a rendir bien cuando calienta de menos, la clave está en dejar impecables los filtros, esas rejillas que se encargan de limpiar el aire antes de que llegue al ambiente.
Son el punto donde se acumula toda la mugre y, por eso, un buen mantenimiento marca la diferencia. Pasos para hacer la limpieza:
- Desenchufar el equipo para evitar cualquier riesgo con la electricidad.
- Abrir la tapa frontal y acceder al sistema interno.
- Ubicar los filtros, que son una malla fina sujeta con varios encastres, y retirarlos con cuidado.
- Eliminar la suciedad superficial con un paño seco y, después, enjuagar con agua fría. No se recomienda usar jabón ni otros productos.
- Dejar que se sequen por completo antes de volver a instalarlos.
- Con todo nuevamente en su lugar, conectar el aire y comprobar que funcione sin problemas.
Este mantenimiento rápido y casero mejora el rendimiento, evita fallas y ayuda a que el equipo vuelva a calentar como corresponde.
