Ahora que se vino el calor: el truco casero para limpiar los filtros del aire acondicionado

Por qué es importante limpiar los filtros del aire acondicionado

Mantener limpios los filtros del aire acondicionado es clave para que el equipo funcione bien y el aire circule sin suciedad. El polvo, polen y bacterias que se acumulan pueden afectar la eficiencia del aparato y la calidad del ambiente, provocando malos olores y posibles molestias respiratorias. Un mantenimiento regular asegura que el aire llegue limpio y que el equipo dure más tiempo.