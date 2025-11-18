Trucos caseros: qué mentalidad tenés que tener para lograr el éxito ante los desafíos

Deseo (W): Querer reaccionar con más calma.

(W): Querer reaccionar con más calma. Resultado (O): Construir un vínculo más cercano y sentirse mejor en el rol de madre o padre.

(O): Construir un vínculo más cercano y sentirse mejor en el rol de madre o padre. Obstáculo (O): Frustrarse cuando se insultan, sobre todo si uno creció en un ambiente donde los comentarios hirientes eran frecuentes.

(O): Frustrarse cuando se insultan, sobre todo si uno creció en un ambiente donde los comentarios hirientes eran frecuentes. Plan (P): Si empiezan a discutir, tomar unos minutos de distancia, respirar profundo, recordar que aún están aprendiendo y volver para intervenir con tranquilidad y ayudarlos a resolver el conflicto.

Embed - Plantea mejores objetivos MENTALIDAD CONTRASTADA

Las investigaciones muestran que WOOP genera beneficios sostenidos en el tiempo. Estudios liderados por Ethan Kross y otros especialistas en psicología señalan que este enfoque mejora el rendimiento académico, estimula hábitos más saludables y eleva el bienestar emocional.

También se comprobó que es una herramienta útil para manejar emociones negativas como la ansiedad y la depresión, ya que ofrece una estructura práctica y consciente para enfrentar desafíos sin perder la claridad mental.