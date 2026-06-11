Escapadas en Buenos Aires: el destino con una fuerte identidad costera y un entorno natural agreste

Uno de los puntos más visitados es el Faro Claromecó, considerado uno de los más altos de Sudamérica. Esta construcción es un símbolo de la localidad y permite conocer parte de la historia marítima de la región.

Otro de los imperdibles es la zona donde el arroyo Claromecó desemboca en el mar, formando un paisaje único que combina agua dulce, costa y una gran diversidad natural. Este espacio es elegido para paseos, actividades recreativas y pesca deportiva.

Los visitantes también pueden recorrer las Siete Cascadas, un atractivo natural formado sobre el curso del arroyo que ofrece un paisaje diferente dentro de la localidad.

Además, la zona es ideal para realizar actividades como ciclismo, caminatas por las dunas, deportes acuáticos y recorridos por otros pueblos cercanos que mantienen la esencia tranquila de la costa bonaerense.

Dónde queda Claromecó

Claromecó se encuentra en el partido de Tres Arroyos, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los balnearios más importantes de esta región y se destaca por su combinación de playas, naturaleza y tranquilidad.

La localidad se ubica sobre la costa atlántica bonaerense y es una alternativa para quienes buscan un destino más relajado que otros puntos turísticos con mayor cantidad de visitantes.

Su cercanía con otros pueblos costeros permite complementar el viaje con recorridos por diferentes paisajes y conocer más sobre la historia y cultura de la zona.

Cómo llegar a Claromecó

Para llegar a Claromecó desde la Ciudad de Buenos Aires hay que realizar un recorrido de aproximadamente 560 kilómetros en auto. El viaje puede llevar alrededor de seis horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Una de las opciones principales es tomar la Ruta Nacional 3 hasta llegar a Tres Arroyos y desde allí continuar por los accesos que conectan con la localidad costera.

El camino permite descubrir una zona diferente de la provincia y llegar a un destino donde predominan la calma, el mar y los paisajes naturales.