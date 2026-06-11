Turismo en Jujuy: el pueblo a 2.000 metros de altura que es el portal de entrada al paisaje colorido

Este pueblo jujeño ofrece diferentes propuestas para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, descubrir la historia de la región y vivir experiencias culturales únicas.

Uno de sus principales atractivos es recorrer sus alrededores y realizar caminatas por antiguos senderos utilizados por las comunidades de la zona. Una de las opciones más elegidas es el camino que conecta Tumbaya Grande con Purmamarca, un recorrido ideal para los amantes del turismo aventura y las postales naturales.

También se puede visitar la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, una construcción histórica del siglo XVII que fue declarada Monumento Histórico Nacional y representa una parte importante de la identidad religiosa del pueblo.

Otro punto interesante es conocer los sitios arqueológicos cercanos, donde se pueden descubrir rastros de antiguas comunidades que habitaron la quebrada y tuvieron un rol clave en el intercambio cultural de la región.

Para quienes buscan una experiencia más local, Tumbaya también ofrece propuestas vinculadas con la producción agroecológica, los cultivos andinos y la gastronomía típica. Allí se pueden probar productos tradicionales y conocer las costumbres que todavía forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Dónde queda Tumbaya

Tumbaya se encuentra en la provincia de Jujuy, dentro del departamento que lleva el mismo nombre. Está ubicada sobre la Quebrada de Humahuaca, uno de los paisajes más famosos del país y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El pueblo está situado a orillas del Río Grande y a menos de 50 kilómetros de San Salvador de Jujuy, lo que lo convierte en una alternativa perfecta para realizar una escapada desde la capital provincial.

Su ubicación estratégica permite utilizarlo como punto de partida para recorrer otros destinos turísticos cercanos como Purmamarca, Tilcara y diferentes rincones de la quebrada.

Cómo llegar a Tumbaya

Llegar a Tumbaya desde San Salvador de Jujuy es sencillo. El camino principal es a través de la Ruta Nacional 9, una de las rutas más importantes del norte argentino y que atraviesa algunos de los paisajes más impresionantes de la provincia.

El recorrido tiene una distancia aproximada de 50 kilómetros y puede realizarse en auto en menos de una hora, dependiendo de las condiciones del camino.

Durante el viaje, los visitantes pueden disfrutar de los primeros paisajes característicos de la Quebrada de Humahuaca, con montañas áridas, colores intensos y una postal que anticipa la belleza de este pequeño pueblo jujeño.