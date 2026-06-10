Turistas brasileños entraron a un sector prohibido del Parque Nacional Nahuel Huapi y fueron multados

Un grupo de turistas brasileños fue multado el fin de semana pasado por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi, situado en el Distrito de los Lagos, en la Patagonia argentina. La infracción se produjo luego de que los visitantes incumplieran las indicaciones del área del Ventisquero Negro y llegaran a la costa de la laguna, una zona de de suelo frágil y que presenta peligro de derrumbe.

Según informó la Intendencia del parque en comunicados reproducidos por medios locales, los visitantes descendieron hasta la costa de la laguna, ignoraron la cartelería que prohíbe el acceso y superaron la baranda de seguridad instalada para impedir el ingreso.

La identificación se concretó después en los sectores de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas con apoyo de material audiovisual y un operativo coordinado con Gendarmería Nacional, de acuerdo con esas publicaciones realizadas por la Intendencia del Parque Nacional en redes sociales.

turistas brasileros nahuel huapi Oficiales del Parque Nacional Nahuel Huapi imponen una multa a turistas brasileños tras infringir regulaciones dentro del área protegida.

"El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas. El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad", consignaron desde la intendencia del lugar.

El acceso permitido se limita al mirador habilitado para observar la laguna y el glaciar. El Parque Nacional Nahuel Huapi recordó que los visitantes deben permanecer en el mirador acondicionado para la observación segura del lago y del ventisquero. Fuera de ese sector, cada circulación genera además impactos negativos sobre un ambiente “especialmente sensible”, según la Intendencia.

Los prestadores de servicios del Nahuel Huapi aportaron material audiovisual con el que más tarde Gendarmería Nacional identificó a las personas que incumplieron con las indicaciones. En ese momento, los turistas se encontraban en el sector de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

La infracción motivó a las autoridades de Parques Nacionales a insistir en la importancia de respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas para el uso público; medidas que buscan proteger tanto la seguridad de las personas como la conservación de ambientes naturales de alto valor y fragilidad.