Turismo en Jujuy: el pueblo en medio de la Cordillera que tiene paisajes únicos

Entre los imperdibles se encuentra la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, construida en el siglo XVII y declarada Monumento Histórico Nacional. Además, se puede visitar La Esquina de Huajra, un sitio arqueológico incaico que da testimonio del pasado precolombino de la región.

Para quienes buscan una experiencia diferente, Doña Celestina ofrece la tradicional ceremonia del té con hierbas locales, acompañada de panificados artesanales. Durante la experiencia, comparte historias de lucha y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios.

Dónde queda Tumbaya

Tumbaya está ubicada dentro del departamento homónimo, en la provincia de Jujuy, y se encuentra a orillas del Río Grande, en plena Quebrada de Humahuaca. Limita con los departamentos de Manuel Belgrano, Tilcara, Ledesma, Humahuaca y Cochinoca, además de compartir frontera con la provincia de Salta.

El entorno natural que la rodea combina la imponencia de la cordillera con la serenidad de los paisajes andinos, creando un ambiente perfecto para el turismo rural y de descanso. Su cercanía con otros puntos emblemáticos como Purmamarca o Tilcara la convierte en una excelente base para recorrer la región.

Cómo llegar a Tumbaya

Llegar a Tumbaya es muy sencillo. Desde San Salvador de Jujuy, se puede acceder por la Ruta Nacional 9, que conecta directamente con el pueblo. La distancia es de aproximadamente 50 kilómetros, lo que equivale a un viaje de una hora en auto.

Durante el trayecto, el paisaje acompaña con vistas espectaculares de la Quebrada de Humahuaca, invitando a detenerse y contemplar cada curva del camino. Es un recorrido ideal para quienes buscan descubrir el corazón del norte argentino a su propio ritmo.