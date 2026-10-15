Un rincón a 2.700 metros de altura: el pintoresco pueblo de Salta que parece colgado de la montaña
Un destino del norte argentino que sorprende por sus casas sobre las laderas, sus paisajes montañosos y sus calles angostas.
En el norte argentino existe un pueblo que parece formar parte de la propia montaña. Sus casas se distribuyen sobre las pendientes, las calles se adaptan al relieve y las formaciones rocosas rodean cada rincón. Se trata de una localidad de Salta situada a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar, que se destaca por su particular paisaje y su arquitectura integrada a la geografía.
El pueblo se encuentra entre los ríos Iruya y Milmahuasi, en un entorno de montañas y barrancas que le otorga una identidad única. Desde distintos puntos, las viviendas parecen apilarse unas sobre otras y quedar suspendidas sobre las laderas. Esta imagen convirtió al pueblo en uno de los destinos más llamativos del noroeste argentino, especialmente para quienes buscan una escapada diferente, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.
Su ubicación y la disposición de las construcciones hacen que cada recorrido ofrezca una perspectiva distinta del paisaje. A diferencia de otras localidades, donde las calles siguen trazados regulares, en este pueblo las pendientes y los caminos angostos forman parte de la experiencia de conocer el lugar.
Un pueblo marcado por la historia
Además de sus paisajes, Iruya conserva una historia que se remonta a los tiempos prehispánicos. La región estuvo habitada antes de la llegada de los españoles y, durante el período colonial, adquirió relevancia por sus vínculos con el Marquesado del Valle de Tojo.
Uno de los principales símbolos de la localidad es la Iglesia de la Virgen del Rosario, cuya construcción comenzó en 1753. El templo ocupa un lugar destacado en el centro del pueblo y se distingue por su arquitectura sencilla, que contrasta con las montañas que lo rodean. Su presencia constituye una de las postales más reconocibles de Iruya.
La zona también tuvo importancia durante las guerras de la Independencia argentina. El territorio estuvo relacionado con las acciones de las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y los gauchos que participaron en la defensa del norte del país.
Por su valor histórico y arquitectónico, Iruya fue declarada Lugar Histórico Nacional en 1975. Este reconocimiento contribuyó a preservar la identidad de una localidad que mantiene una estrecha relación con sus tradiciones y con el entorno natural.
Qué hacer en Iruya y cómo llegar
Recorrer Iruya a pie es una de las mejores maneras de conocer sus principales atractivos. Las calles estrechas, las subidas pronunciadas y las viviendas construidas sobre las laderas permiten descubrir rincones con vistas panorámicas de las montañas y los ríos. La Iglesia de la Virgen del Rosario es uno de los puntos de referencia para quienes visitan el pueblo.
El entorno también invita a detenerse para contemplar las barrancas y las formaciones rocosas que caracterizan a esta parte del norte argentino. Además, quienes cuentan con más tiempo pueden organizar recorridos hacia pequeñas comunidades de la región, donde es posible conocer otras formas de vida vinculadas con las tradiciones andinas.
Entre los destinos cercanos se encuentra San Isidro, una comunidad del departamento de Iruya habitada por familias de la comunidad kolla. El trayecto hasta allí presenta dificultades debido a las características del terreno y debe completarse a pie, ya que no existe un camino vehicular que llegue hasta el poblado.
Aunque pertenece a Salta, Iruya se encuentra a aproximadamente 74 kilómetros de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Desde la ciudad de Salta, la distancia ronda los 315 kilómetros. El acceso atraviesa caminos de montaña y permite apreciar paisajes que anticipan la geografía del destino.
Antes de viajar, es recomendable consultar el estado de las rutas y las condiciones climáticas, ya que las características del camino pueden dificultar el traslado, especialmente durante períodos de lluvias.
Entre montañas, ríos y barrancas, Iruya ofrece una experiencia distinta para quienes buscan descubrir los paisajes del norte argentino. Su altura, sus construcciones adaptadas al relieve y su patrimonio histórico hacen que el pueblo conserve una imagen singular, como si estuviera suspendido sobre la montaña.
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