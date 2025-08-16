Un tesoro en el norte: el pueblito de Salta que deslumbra con sus paisajes de paraíso

Dónde queda Nazareno

Nazareno está ubicado a unos 512 kilómetros de la ciudad de Salta, en el extremo oeste de las Yungas y muy cerca de la frontera con Bolivia. Rodeado de montañas, quebradas y cursos de agua, su geografía fértil permite el cultivo de papa lisa, oca y maíz, además de la cría de cabras y ovejas que completan el sustento local.

El aislamiento relativo del pueblo le otorga un encanto especial: allí no hay grandes centros urbanos ni turismo masivo, lo que permite disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos del norte argentino.

Cómo llegar a Nazareno

Llegar a Nazareno es parte de la aventura. Desde la ciudad de Salta, el trayecto más común es tomar la Ruta Nacional 9 hasta La Quiaca y luego internarse por caminos provinciales de montaña. Otra alternativa es ingresar desde Santa Victoria Oeste, atravesando paisajes que combinan las Yungas y la Puna, con vistas panorámicas impresionantes.

Es importante tener en cuenta que gran parte del recorrido incluye caminos de ripio y tramos irregulares. Por eso, se recomienda viajar en vehículos preparados, especialmente en temporada de lluvias, cuando los ríos crecen y el acceso se vuelve más desafiante.