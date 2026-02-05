Vacaciones 2026: el pueblo de la patagonia chilena con pasarelas de madera y montañas increíbles
Este destino se ubica en la Región de Aysén, a pocos kilómetros del cruce fronterizo el Paso del Águila. Los detalles en la nota.
En el extremo sur de Chile, lejos de los grandes y ruidosos epicentros, " Caleta Tortel" se presenta como un rincón perfecto para conectar con la naturaleza y descansar durante las vacaciones. Rodeado de ríos y fiordos, este pequeño pueblo se distingue por su fisonomía singular y su atmósfera tranquila.
Sin calles convencionales y unido por extensas pasarelas de madera, el destino es ideal para visitar en familia y apreciar la serenidad que se percibe en todo el ambiente. Además, su ubicación sobre la mítica Ruta Austral y la cercanía con el cruce fronterizo el Paso del Águila lo convierten en una opción perfecta para los turistas argentinos.
Qué se puede hacer en "Caleta Tortel"
Las pasarelas de madera son las principales atracciones de este pueblo y conectan cada uno de sus rincones, convirtiéndose en uno de sus rasgos más característicos. Desde allí se obtienen panorámicas abiertas del paisaje patagónico, con el río Baker y la naturaleza circundante como parte central del recorrido.
Fuera del área urbana, la propuesta se amplía con excursiones por el agua que permiten explorar fiordos y glaciares rodeados de montañas. A esto se suma una gastronomía regional atrapante que resalta productos locales con sabores típicos del sur chileno.
Dónde queda "Caleta Tortel"
En el sur profundo de Chile, este sitio se encuentra dentro de la provincia de Capitán Prat, en la Región de Aysén. Gracias a su cercanía con el Paso del Águila, resulta un punto atractivo para quienes llegan desde Argentina y recorren la Patagonia en busca de paisajes tranquilos y altamente imponentes.
Cómo llegar a "Caleta Tortel"
La forma más utilizada para arribar a "Caleta Tortel" es en avión hasta Coyhaique y desde allí seguir por vía terrestre por la Ruta Austral. El trayecto, que ronda los 500 kilómetros y demanda cerca de seis horas, ofrece un recorrido único entre ríos, bosques y cordones montañosos característicos de la Patagonia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario